Главная родительская суббота ноября 2022 года: что строго запрещено делать
5 ноября 2022, в первую субботу, православные верующие будут чтить память своих предков в день Дмитриевской родительской субботы. Это первое и главное событие из цикла "осенних дедов", как их еще называют в народе.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции – в материале Styler ниже.
Почему этот день важен
Официально закрепленной в правилах православной церкви только Дмитровская суббота, первая суббота ноября.
Однако в записях этнографов можно найти упоминания и о других поминальных днях в течение последнего месяца осени. После крайней родительской субботы уже начинается Рождественский пост, также называемый Филипповкой. Продолжается он с 28 ноября до самого Сочельника, 6 января.
Даты родительских суббот в этом году:
- Димитровская суббота перед Дмитрием - 5 ноября
- Кузьмина суббота перед Кузьмой – 12 ноября
- Михайловская перед Михаилом – 19 ноября
- Общая перед Филиппом – 26 ноября
Традиции поминального дня
Исторически Дмитровская суббота существует с XIV века. Тогда поминали только воинов, погибших во время битвы. Но потом начали вспоминать всех своих предков.
Вечером перед отеческой субботой в церквях традиционно правят парастас или всенощное бдение. А уже утром священники служат литургию, после которой – всеобщую Панихиду.
В храмах священнослужители в молитве в этот день просят Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер, за всех павших воинов и безвинно убитых – не только в далекие времена, но и в нынешние.
В эту поминальную субботу принято подавать записки с именами усопших родных и близких, которые зачитываются священнослужителями во время заупокойного богослужения.
Также верующие приносят в храм пищу для нужд прихода и нуждающихся, подают милостыню, совершают дела милосердия. Приносить можно хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, вино кагор, растительное масло.
Как писать записку "За упокой"
Перечислите в ней имена всех умерших близких и родных. Затем обязательно зажигается свеча. Вообще свечи разрешено ставить в любой подсвечник, но на Дмитровскую субботу лучше выбрать канон. Это специальный подсвечник для свечей за упокой, имеющий форму прямоугольного стола с крестом.
Перед каноном священник совершает панихиду. Во время богослужения можно ставить свечи за всех родственников и близких, кого хотите вспомнить в молитве.
После панихиды можно пойти на кладбище. Там еще раз молятся о душе родственников и близких, которых уже нет с нами. В этот день можно приготовить поминальный обед. За столом обычно вспоминают хорошие дела и положительные черты характера умерших.
Что нельзя делать в Дмитровскую субботу
- Вспоминать умерших дурными словами.
- Не стоит плакать за усопшими, потому что это может принести только тревогу.
- В церкви нельзя оставлять мясные продукты, алкоголь (кроме кагора).
- Нельзя поминать усопших спиртными напитками.
- Лучше не устраивать громкие вечеринки и не шуметь.
- Нельзя оставлять на кладбищах еду и алкоголь.
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