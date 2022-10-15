Чотири батьківські суботи листопада 2022: коли треба поминати предків
Листопад - особливий місяць для православних вірян, адже в цей час цілих чотири батьківські суботи. Офіційно визнана церквою лише Дмитрівська, але в народі здавна поминали предків щотижня, аж до самої Пилипівки, тобто Різдвяного посту.
Коли у 2022 році батьківські суботи - читайте нижче у матеріалі Styler.
Дати батьківських субот цього року:
- Димитрівська субота перед Дмитром - 5 листопада
- Кузьмина субота перед Кузьмою - 12 листопада
- Михайлівська перед Михайлом - 19 листопада
- Загальна перед Пилипом - 26 листопада
Як говорять старожили, це не значить, що треба носити панахиду в церкву кожної суботи. Вибирали одну якусь із цих субот і несли панахиду.
З цих чотирьох субот лише Димитрівська офіційно закріплена в правилах православної церкви. Однак є згадки в записах етнографів і з інших регіонів про всі ці "іменні" поминальні дні. Їх називали осінні "дєди".
Після цього починається Пилипівка, тобто Різдвяний піст, який триватиме з 28 листопада до Святвечора, 6 січня 2023-го року.
Важливо, що саме в четверту суботу листопада відзначається Дeнь пам'яті жертв голодоморів.
Традиції Дмитрівської суботи
Так, увечері в п'ятницю, напередодні Дмитрівської суботи в церквах відбувається особлива заупокійна служба, яка називається парастас, а вже вранці 7-го священики служать літургію, після якої - загальну Панахиду.
У храмах священнослужителі в молитві в цей день просять Бога за померлих батьків і рідних, братів і сестер, за всіх полеглих воїнів і безвинно вбитих - не тільки в далекі часи, але і в нинішні.
У цю поминальну суботу заведено подавати записки з іменами покійних рідних і близьких, які зачитуються священнослужителями під час заупокійного богослужіння.
Також віряни приносять в храм їжу для потреб приходу і нужденних, дають милостиню, здійснюють справи милосердя.
У поминальний день до церков за традицією віряни приносять хліб, печиво, цукерки, фрукти, овочі, крупи, вино кагор, пісне масло. М'ясні ж продукти, як і інший алкоголь, в храм брати не слід.
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