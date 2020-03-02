Голос страны 2020: на шоу разгорелся сепаратистский скандал

На Голосе страны разгорелся скандал (Коллаж РБК-Украина)

На шоу Голос страны представили участницу из Абхазии

Голос страны 7 выпуск 10 сезона вышел 1 марта 2020 года на телеканале 1+1. В прямом эфире программы представили участницу из Абхазии, которая является жительницей непризнанной республики Грузии. Анжеле Кансузян 23 года, она из села Пшап (Абхазия).

Об этом факте написал журналист Александр Войт на своей странице в Facebook. В сети сразу же отреагировали на инцидент.

"Голос страны представил участницу и протитровал ее страну... Абхазия. Нет слов... Если бы в Грузии был "Голос" и представили какую-то певицу с "ДНР". Какая в Украине была бы реакция?" –написал Войт.

Не оставил этот факт без внимания и журналист Андрей Глухенькый. Он также выразил свои эмоции в посте на Facebook.

"Интересно, как скоро с такими темпами Голос страны (Voice of the Country) начнет тыкать тряпки "ДНР/ЛНР" в прямом эфире и подавать оккупированым Кремлем территории Украины в качестве "страны", с которой прибыл участник?" – написал он.

Пользователи сети гневно отреагировали в комментариях на участницу из непризнанной республики.

Справа в тому, що зазвичай титрують містами. Буває, що титрують країнами. Наприклад, коли місто маленье, наприклад у Молдові. Але регіонами - не пам‘ятаю... Тому відмазка, що це "регіон Грузії" у цій ситуації не проканає.

Вибачаться, як завжди. Хіба для 1+1 вперше?

Оооо, скоро думаю ще до пів року, сценарій простий, років за три Україну вернуть на 6 років назад, це в кращому випадку...

Скриншот комментариев (Facebook)