Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто покинул проект

Голос страны 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос страны 2020 7 выпуск транслируется 1 марта на канале 1+1. MONATIK, Тина Кароль, Дан Балан, Потап и Настя Каменских выбрали себе участников 10 сезона

Голос страны 7 выпуск 10 сезона вышел 1 марта 2020 года на телеканале 1+1. Судьи проекта Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан выбрали себе певцов, которые продолжат участие в юбилейном шоу.

Первой участницей седьмого эпизода Голоса страны стала одесситка Татьяна Игнатенко. Путь Татьяны к главной сцене страны был очень долгим. Девять лет подряд она приходила на кастинг, но каждый раз получала отказ. И сегодня ее мечта - развернуть к себе хотя бы одно кресло. Ей это удалось, и она продолжит свое участие в проекте в команде Дана Балана.

Татьяна Игнатенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Татьяна Игнатенко (видео: YouTube)

Мечта Николая Цехановського - покорить своим голосом не только Украину, но и весь мир. Он готов поражать и заряжать тренеров мощной энергетикой. К сожалению, к парню никто из судей не повернулся.

Николай Цехановський (фото: facebook.com/goloskrainy)

Николай Цехановський (видео: YouTube)

Виктория Демчишина очень хочет стать певицей, но ее родители не считают эту профессию серьезной. Девушка надеется, что ее выступление на проекте убедит маму и папу в том, что она способна добиться успехов в музыке. К сожалению, к девушке никто не повернулся.

Виктория Демчишина (фото: facebook.com/goloskrainy)

Виктория Демчишина (видео: YouTube)

На сцене - певица и мать двоих детей Тамара Балюк. За последний год женщина перенесла несколько тяжелых потерь, но продолжает идти к своим целям благодаря поддержке своей семьи и ради своих детей. Тамара продолжит свое участие в команде Дана Балана.

Тамара Балюк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тамара Балюк (видео: YouTube)

Михаил Думнич очень расстроился из-за того, что его кумир MONATIK закрыл свою команду. Однако парень не теряет оптимизма и мечтает занять экстра-место в команде певца. К сожалению, парня никто к себе в команду не взял.

Михаил Думнич (фото: facebook.com/goloskrainy)

Михаил Думнич (видео: YouTube)

Житель Нью-Йорке Марселино Джамал приехал в Украину с организацией "Корпус мира", чтобы преподавать английский детям. Он очень любит свою работу, но считает музыку своей главной страстью. И сегодня он пришел на проект, чтобы побороться за экстра-место в команде Потапа и Насти Каменских. К сожалению, проект продолжится без него.

Марселино Джамал (фото: facebook.com/goloskrainy)

Марселино Джамал (видео: YouTube)

Анастасия Балог - огромная фанатка творчества Дана Балана. Девушка планирует сделать все возможное, чтобы попасть в команду любимого тренера, которого считает космосом. Анастасии удалось зацепить своего кумира, и она продолжает своей участие в команде Дана Балана.

Анастасия Балог (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анастасия Балог (видео: YouTube)

Анжела Кансузян приехала на Голос страны из Абхазии. Девушка с детства мечтает стать певицей, но строгие традиции мешали ей раскрыть свой талант. Выступление на проекте - настоящий риск для Анжелы, ведь она не уверена, что родные хорошо отреагируют на ее участие в шоу. Она продолжит свое участие в команде Дана Балана.

Анжела Кансузян (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анжела Кансузян (видео: YouTube)

На главной сцене страны поет народный любимец Роман Сасанчин. 17-летний парень уже успел покорить не только проект Голос.Дети, но и сердца многих украинцев. Роман продолжит свое участие в команде Дана Балана.

Роман Сасанчин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Роман Сасанчин (видео: YouTube)

Ксения Буга - уличный музыкант, которая поражает своим голосом обычных прохожих. Девушка очень хочет почувствовать энергетику большой сцены и сразиться за место в проекте. Ей удалось покорить Тину Кароль, и она будет в ее команде.

Ксения Буга (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ксения Буга (видео: YouTube)

Яркая Наталья Турбина удивила всех своим выступлением. Но к сожалению, дальше в проекте она не будет принимать участие.

Наталья Турбина (фото: facebook.com/goloskrainy)

Наталья Турбина (видео: YouTube)

Екатерина Сивун мечтала о сцене Голоса страны с детства. Она очень хотела развернуть к себе тренеров, но к сожалению, никто ее к себе в команду не взял.

Екатерина Сивун (фото: facebook.com/goloskrainy)

Екатерина Сивун (видео: YouTube)

Анна Трубецкая грезит Тиной Кароль и пришла на проект, чтобы поразить любимую певицу. Выступление Анны очень восхитило Тину Кароль, и она взяла ее в свою команду.

Анна Трубецкая (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анна Трубецкая (видео: YouTube)

Backstage седьмого выпуска сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)