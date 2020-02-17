Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Голос страны 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос страны 2020 5 выпуск транслируется 16 февраля на канале 1+1. MONATIK, Тина Кароль, Дан Балан, Потап и Настя Каменских выбрали себе участников 10 сезона

Голос страны 5 выпуск 10 сезона вышел 16 февраля 2020 года на телеканале 1+1. Судьи проекта Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан выбрали себе певцов, которые продолжат участие в юбилейном шоу.

IT-специалист Максим Перепелица сегодня впервые выступил на сцене для большой публики. Парень пришел на Голос, чтобы зажечь эту легендарную сцену и поразить всех тренеров. Максим продолжит борьбу на шоу в составе команды Потапа и Насти Каменских.

Максим Перепелица (фото: facebook.com/goloskrainy)

Максим Перепелица (видео: YouTube)

Поющий футболист Вахтанг Вахтангишвили уже 10 лет занимается творчеством, имеет собственную группу и пишет песни. Сегодня парень решил спеть песню, которая уже стала современным хитом всех влюбленных. Вахтанг проходит дальше в команде Потапа и Насти Каменских.

Вахтанг Вахтангишвили (фото: facebook.com/goloskrainy)

Вахтанг Вахтангишвили (видео: YouTube)

Сергей Паллаг автор и исполнитель песен, которые исполняет только на украинском языке. К сожалению, никто из судей проекта не взял Сергея в свою команду.

Сергей Паллаг (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергей Паллаг (видео: YouTube)

На сцене 16-летняя Зоряна Атлас, которая пережила инсульт полгода назад. Несмотря на запрет врачей выступать и петь, девушка полностью поправилась и сегодня пришла покорять легендарную сцену Голоса. К Зоряне развернулись все тренеры, но участница идет по зову сердца и хочет продолжать путь на проекте в команде Монатика.

Зоряна Атлас (фото: facebook.com/goloskrainy)

Зоряна Атлас (видео: YouTube)

Анна Безгалова пришла на проект, чтобы развернуть тренерские кресла Дана Балана и Тины Кароль. Именно их история вдохновила девушку спеть романтическую и трогательную песню звездного дуэта "Домой". Девушка получила благосклонность звездного дуэта. Однако дальше решила продолжить свой путь на проекте в составе команды Дана Балана.

Анна Безгалова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анна Безгалова (видео: YouTube)

Алена Крутиенко, вдохновившись примером своего друга Даниэля Салема, решила прийти на Голос и изменить свою жизнь. Девушка, получив консерваторскую образование и имея большой опыт в музыке, чувствует, что готова стать сольной певицей. Алена продолжает путь на Голосе и будет развиваться под наставничеством Потапа и Насти Каменских.

Алена Крутиенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Алена Крутиенко (видео: YouTube)

У Влада Мартынова было очень тяжелое детство, в 9 лет он остался единственным мужчиной в семье, и уже в 15 лет пошел работать на завод. Однако стремление петь на большой сцене до сих пор остается главной мечтой парня. К сожалению, он дальше не прошел.

Влад Мартынов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Влад Мартынов (видео: YouTube)

Мариам Жордания позитивная грузинка, которая всю жизнь стеснялась выступать перед большой публикой. Однако сегодня девушка преодолела свои комплексы и пришла покорять легендарную сцену Голоса. Девушка продолжит свой путь в команде Потапа и Насти Каменских.

Мариам Жордания (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мариам Жордания (видео: YouTube)

Тоня Сова чрезвычайно сильная девушка, которая смогла избавиться от токсичных отношений. Сегодня она пришла на Голос, чтобы рассказать свою драматическую историю и предостеречь всех девушек не повторять ее ошибок. Тоня идет к следующему этапу шоу вместе с Монатиком.

Тоня Сова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тоня Сова (видео: YouTube)

Арина Азарова профессионально играет на арфе. Сегодня она пришла на Голос, чтобы доказать всем, что этот музыкальный инструмент может быть современным и благодаря ему хиты могут звучать по-другому! К сожалению, девушка дальше не прошла.

Арина Азарова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Арина Азарова (видео: YouTube)

Галя Рудик обладает уникальным тембром. Девушка убеждена, что десятый сезон Голоса - это ее шанс выйти из бэк-вокалистки и стать настоящей артисткой. Она проходит дальше в команде Дана Балана.

Галя Рудик (фото: facebook.com/goloskrainy)

Галя Рудик (видео: YouTube)

Андрей Подкалюк талантливый парень, который пришел на проект с заветной мечтой и большой поддержкой. Сейчас участник поет в ресторанах, чтобы прокормить своих братьев и сестер. И именно сегодня благодаря их поддержке он готов спеть на сцене Голоса. Андрей продолжит свое учатсие в проекте в команде Монатика.

Андрей Подкалюк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Андрей Подкалюк (видео: YouTube)

На сцену Голоса вышла актриса сериала "Школа" Маша Кондратенко. Девушка уже участвовала в Голос.Дети и дошла до финала в команде Олега Скрипки. Сегодня же девушка также настроена очень решительно. Маше удалось своим голосом развернуть кресло Потапа и Насти Каменских. С ними девушка продолжит свое участие в шоу.

Маша Кондратенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Маша Кондратенко (видео: YouTube)

На сцену Голоса также вышла известная певица и телеведущая Ольга Цибульская, которая пела ради своего сына. Звезда захотела показать, что быть артистом - это совсем не просто, любовь зрителя надо заслужить.

Ольга Цибульская (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Цибульская (видео: YouTube)

Backstage пятого выпуска сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)