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Голос країни 2020: на шоу розгорівся сепаратистський скандал

STYLERЖиття    02.03.2020 - 08:46
Голос країни 2020: на шоу розгорівся сепаратистський скандал
На Голосі країни розгорівся скандал (Колаж РБК-Україна)

На шоу Голос країни представили учасницю з Абхазії

Голос країни 7 випуск 10 сезону вийшов 1 березня 2020 року на телеканалі 1+1. У прямому ефірі програми представили учасницю з Абхазії, яка є жителькою невизнаної республіки Грузії. Анжелі Кансузян 23 роки, вона з села Пшап (Абхазія).

Про цей факт написав журналіст Олександр Войт на своїй сторінці в Facebook. У мережі відразу ж відреагували на інцидент.

"Голос країни представив учасницю і протитрувал її країну... Абхазія. Немає слів... якби в Грузії був "Голос" і представили якусь співачку з "ДНР". Яка в Україні була б реакція?" –написав Войт.

Не залишив цей факт без уваги і журналіст Андрій Глухенький. Він також висловив свої емоції в пості на Facebook.

"Цікаво, як скоро з такими темпами Голос країни (Voice of the Country) почне тикати ганчірки "ДНР/ЛНР" в прямому ефірі і подавати окупованими Кремлем території України як "країни", з якої прибув учасник?" – написав він.

Користувачі мережі гнівно відреагували в коментарях на учасницю з невизнаної республіки.

  • Справа в тому, що зазвичай титрують містами. Буває, що титрують країнами. Наприклад, коли місто маленье, наприклад у Молдові. Альо регіонами - не пам пам'ятаю... Того відмазка, що це "регіон Грузії" у цій ситуації не проканає.
  • Вибачаться, як завжди. Хіба для 1+1 вперше?
  • Оооо, скоро думаю ще до пів року, сценарій простий, років за три повернути Україну на 6 років назад, це в кращому випадку...

Голос країни 2020: на шоу розгорівся сепаратистський скандал Скріншот коментарів (Facebook)

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