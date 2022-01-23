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Дочь Меладзе, которая стала участницей "Голосу країни 2022", рассказала о сложных отношениях с Брежневой

Новина українською →
Воскресенье 23 января 2022 16:19
Дочь Меладзе, которая стала участницей "Голосу країни 2022", рассказала о сложных отношениях с Брежневой Фото: Лия Меладзе (instagram.com/meladzeliya)
Автор: Роман Мирончук

Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе Лия попробует свои силы в новом сезоне вокального шоу "Голос країни 2022".

В интервью ТСН, она рассказала, как часто общается со своим отцом, и какие у нее отношения с женой Меладзе Верой Брежневой.

Лия Меладзе призналась, что они часто с отцом созваниваются и переписываются в соцсетях. Когда Константин приезжает в Киев, то всегда встречается со своей 17-летней дочерью.

Дочь Меладзе, которая стала участницей &quot;Голосу країни 2022&quot;, рассказала о сложных отношениях с Брежневой

Лия Меладзе (фото: instagram.com/meladzeliya)

При этом, что касается общения с Верой Брежневой, то у них натянутые отношения, и они совсем не общаются.

"Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой", - рассказала Лия.

Отметим, что Константина Меладзе любит баловать свою жену дорогими подарками. Осенью 2021 года на годовщину свадьбы продюсер купил Брежневой бриллиантовое кольцо-змейку Bulgari за 1 718 000 рублей, что составляет около 640 тысяч гривен.

Напомним, что пара официально зарегистрировала свои отношения в 2015 году.

Недавно звездная пара обустроила совместные апартаменты, где останавливаются, когда прилетают в Киев. Недвижимость вместе с паркингом была куплена в ЖК Skyline, который находится на Печерске. Площадь квартиры составляет 206 квадратных метров.

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Голос країни Константин Меладзе
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