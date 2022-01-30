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Голос країни 2022: найяскравіші виступи другого ефіру вокального шоу

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Неділя 30 січня 2022 23:34
Голос країни 2022: найяскравіші виступи другого ефіру вокального шоу Фото: Голос країни 2022 (facebook.com/goloskrainy)
Автор: Роман Мирончук

"Голос країни 2022" триває, і сьогодні, 30 січня, на телеканалі "1+1" пройшов другий ефір дванадцятого сезону вокального шоу.

Детальніше про кращі виступи читайте і дивіться в матеріалі Styler нижче.

На "сліпих прослуховуваннях" наставники проєкту Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофєєва та Оля Полякова продовжили обирати учасників у свою команду вокалістів.

Також в 12 сезоні з'явилося нововведення "Другий шанс" - п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняв народний тренер Андрій Мацола і вокалістка гурту Kazka Олександра Зарицька.

Першим на сцену вийшов 20-річний Олександр Свириденко, який перебуває на службі в Державній спеціальній службі транспорту. Хлопець є учасником військового оркестру.

Він співає і грає на гітарі. Але тепер більше хоче спробувати себе в ролі вокаліста. На проєкті Свириденко виконав пісню "О Мамо" гурту Сальто Назад. До нього повернулася Надя Дорофєєва і Оля Полякова. Олександр вибрав Дорофєєву.

Олександр Свириденко - "О Мамо" (відео: YouTube)

Наступний вокаліст своїм виступом довів до сліз Святослава Вакарчука. 33-річний Роман Меліш захопив тренерів і глядачів своїм неймовірним голосом. Він виконав пісню "Vedro con mio diletto". До нього повернулася Оля Полякова і Святослав Вакарчук. Роман обрав команду Вакарчука.

Роман Меліш - "Vedro con mio diletto" (відео: YouTube)

17-річна Марія Сур виконала пісню "Survivor" гурту Destiny's Child і захопила всіх своїм виступом. До дівчини повернулися три тренери - Оля Полякова, Надя Дорофєєва і Потап. За неї почався справжній бій серед тренерів, але виграла його Дорофєєва.

Марія Сур - "Survivor" (відео: YouTube)

Герман Дудковський, який працює на радіо, виконав свою авторську хіп-хоп пісню та повернув крісла всіх тренерів, але вибрав команду Потапа.

Gera Gerc - Авторська пісня (відео: YouTube)

Нагадаємо, що "кіборг" Ярослав Гавянець, який потрапив у полон, довів до сліз наставників "Голосу країни 2022".

Раніше дочка Костянтина Меладзе, яка стала учасницею "Голосу країни 2022", розповіла про складні стосунки з Вірою Брежнєвою.

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