Голос країни 2022: найяскравіші виступи другого ефіру вокального шоу

"Голос країни 2022" триває, і сьогодні, 30 січня, на телеканалі "1+1" пройшов другий ефір дванадцятого сезону вокального шоу.

Детальніше про кращі виступи читайте і дивіться в матеріалі Styler нижче.

На "сліпих прослуховуваннях" наставники проєкту Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофєєва та Оля Полякова продовжили обирати учасників у свою команду вокалістів.

Також в 12 сезоні з'явилося нововведення "Другий шанс" - п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняв народний тренер Андрій Мацола і вокалістка гурту Kazka Олександра Зарицька.

Першим на сцену вийшов 20-річний Олександр Свириденко, який перебуває на службі в Державній спеціальній службі транспорту. Хлопець є учасником військового оркестру.

Він співає і грає на гітарі. Але тепер більше хоче спробувати себе в ролі вокаліста. На проєкті Свириденко виконав пісню "О Мамо" гурту Сальто Назад. До нього повернулася Надя Дорофєєва і Оля Полякова. Олександр вибрав Дорофєєву.

Олександр Свириденко - "О Мамо" (відео: YouTube)

Наступний вокаліст своїм виступом довів до сліз Святослава Вакарчука. 33-річний Роман Меліш захопив тренерів і глядачів своїм неймовірним голосом. Він виконав пісню "Vedro con mio diletto". До нього повернулася Оля Полякова і Святослав Вакарчук. Роман обрав команду Вакарчука.

Роман Меліш - "Vedro con mio diletto" (відео: YouTube)

17-річна Марія Сур виконала пісню "Survivor" гурту Destiny's Child і захопила всіх своїм виступом. До дівчини повернулися три тренери - Оля Полякова, Надя Дорофєєва і Потап. За неї почався справжній бій серед тренерів, але виграла його Дорофєєва.

Марія Сур - "Survivor" (відео: YouTube)

Герман Дудковський, який працює на радіо, виконав свою авторську хіп-хоп пісню та повернув крісла всіх тренерів, але вибрав команду Потапа.

Gera Gerc - Авторська пісня (відео: YouTube)