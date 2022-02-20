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Голос країни 2022: лучшие выступления пятого эфира на "слепых прослушиваниях"

Автор: Роман Мирончук

Голос країни 2022 продолжается, и сегодня, 20 февраля, на телеканале "1+1" прошел пятый эфир двенадцатого сезона популярного вокального шоу.

Подробней о лучших выступлениях читайте и смотрите в материале Styler ниже.

Продолжаются "слепые прослушивания", на которых наставники проекта Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофеева и Оля Полякова выбирают талантливых вокалистов в свою команду.

В новом сезоне появилось нововведение "Другий шанс" - пятое тренерское двойное кресло, которое занял народный тренер Андрей Мацола и вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Первым в пятом эфире на сцену вышел Александр Олещук исполнил известную песню "Hallelujah". Парень выбрал своим тренером Надю Дорофееву.

Александр Олещук - "Hallelujah"

На сцену Голоса країни пришел хирург из Армении, 27-летний Амирян Нарек, который убежден, что музыкой можно вылечить все. Он исполнил песню "Nessun dorma" и выбрал команду Дорофеевой.

Нарек Амирян - "Nessun dorma"

Карина Столаба была участником Голос країни. Діти. Девушка вышла на сцену и исполнила песню "What's Up" группы Non Blondes. Своим наставником она выбрала Потапа.

Карина Столаба - "What's Up"

Вероника Слюзалек исполнила песню "Додому" KALUSH feat. Skofka и развернула кресла всех наставников. Девушка выбрала команду Потапа.

Вероника Слюзалек - "Додому"

Напомним, участник Голосу країни сделал предложение руки и сердца в прямом эфире.

Ранее 17-летняя дочь Константина Меладзе после выступления на Голосе країни расплакалась прямо на сцене.

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