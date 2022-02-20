Голос країни 2022: кращі виступи п'ятого ефіру на "сліпих прослуховуваннях"

Тривають "сліпі прослуховування", на яких наставники проєкту Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофєєва та Оля Полякова обирають талановитих вокалістів у свою команду.

У новому сезоні з'явилося нововведення "Інший шанс" - п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняв народний тренер Андрій Мацола і вокалістка грту Kazka Олександра Зарицька.

Першим у п'ятому ефірі на сцену вийшов Олександр Олещук виконав відому пісню "Hallelujah". Хлопець вибрав своїм тренером Надю Дорофєєву.

Олександр Олещук - "Hallelujah"

На сцену Голосу країни прийшов хірург з Вірменії, 27-річний Амірян Нарек, який переконаний, що музикою можна вилікувати все. Він виконав пісню "Nessun dorma" і вибрав команду Дорофєєвої.

Нарек Амірян - "Nessun dorma"

Карина Столаба була учасником Голос країни.Діти. Дівчина вийшла на сцену і виконала пісню "What's Up" гурту Non Blondes. Своїм наставником вона вибрала Потапа.

Карина Столаба - "What's Up"

Вероніка Слюзалек виконала пісню "Додому" KALUSH feat. Skofka і розгорнула крісла всіх наставників. Дівчина вибрала команду Потапа.

Вероніка Слюзалек - "Додому"