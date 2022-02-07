Дочь Меладзе после выступления на Голосе країни расплакалась прямо на сцене

Подробней об этом читайте в материале ниже.

Девушка исполнила на "слепых прослушиваниях" знаменитую песню "Hallelujah" певца и поэта Леонарда Коэна, и развернула своим пением четыре кресла.

Первым к ней повернулся Святослав Вакарчук, который обычно очень сдержан. Потом на красные кнопки нажали Надя Дорофеева, Оля Полякова и Потап.

Лия была очень счастлива этому и сразу же после конца композиции расплакалась на сцене. Когда тренеры узнали, кто стоит перед ними, то были просто ошеломлены.

"Это трамплин для того, чтобы избавиться от тени отца. И в этот момент ты из нее выскочила. У тебя сейчас есть момент начать собственную творческую жизнь. Я знаю, я сам папа, и он уже тобой гордится", - заявил Потап.

А Святослав Вакарчук отметил, что когда он слушал исполнение Лии, то его не интересовало, кто она такая, кто ее отец и сколько ей лет. При этом он подчеркнул, что ему очень понравился ее тембр голоса.

Лия Меладзе решила пойти в команду Нади Дорофеевой. Она также призналась, что давно мечтала о сцене.

Лия Меладзе - "Hallelujah" (видео: YouTube)