Голос країни 2022: лучшие выступления первого эфира нового сезона вокального шоу

На "слепых прослушиваниях" наставники проекта Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофеева и Оля Полякова выбирали участников в свою команду вокалистов.

Также в этом сезоне появилось нововведение "Другий шанс" - пятое тренерское двойное кресло, которое занял народный тренер Андрей Мацола и вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Первый участник "Голосу країни 2022" Евгений Бичасный спел легендарную песню Stayin' Alive группы Bee Gees. Первой развернула свое кресло новая тренер проекта - Оля Полякова. Также повернулись Потап и Надя Дорофеева. Евгений выбрал команду Нади.

Евгений Бичасный - "Stayin' Alive" (видео: YouTube)

Попавший в плен "киборг" Ярослав Гавянец довел до слез наставников своей историей. На проекте он спел песню "Тебе це може вбити" группы СКАЙ. Ему своим пением удалось развернуть кресло Оли Поляковой, поэтому он продолжает участвовать в шоу в ее команде.

Ярослав Гавянец - "Тебе це може вбити" (видео: YouTube)

Крымская татарка Алие Хаджабадинова очаровала всех своим пением. Девушка исполнила народную песню Bagcalarda kestane.

Алие Хаджабадинова - "Bagcalarda kestane" (видео: YouTube)

Инесса Грицаенко продемонстрировала неожиданное джазовое звучание одного из самых популярных хитов 2021 года - "Гуси". Ее сестра Алина аккомпанировала на саксофоне.

Инесса Грицаенко - "Гуси" (видео: YouTube)