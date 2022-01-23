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Голос країни 2022: кращі виступи першого ефіру нового сезону вокального шоу

Автор: Роман Мирончук

"Голос країни 2022" стартував сьогодні, 23 січня, на телеканалі "1+1". Це вже дванадцятий сезон, і цього року взяти участь у проєкті висловили бажання 5 тисяч осіб.

Детальніше про кращі виступи читайте і дивіться в нашому матеріалі нижче.

На "сліпих прослуховуваннях" наставники проєкту Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофєєва та Оля Полякова обирали учасників у свою команду вокалістів.

Також в цьому сезоні з'явилося нововведення "Інший шанс" - п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняв народний тренер Андрій Мацола і вокалістка гурту Kazka Олександра Зарицька.

Перший учасник "Голосу країни 2022" Євген Бічасний заспівав легендарну пісню Stayin' Alive гурту Bee Gees. Першою повернула своє крісло нова тренер проєкту - Оля Полякова. Також повернулися Потап і Надя Дорофєєва. Євген вибрав команду Наді.

Євген Бічасний - "Stayin' Alive " (відео: YouTube)

Ярослав Гавянець, який потрапив у полон, довів до сліз наставників своєю історією. На проєкті він заспівав пісню "Тебе це може вбити" гурту СКАЙ. Йому своїм співом вдалося розгорнути крісло Олі Полякової, тому він продовжує брати участь в шоу в її команді.

Ярослав Гавянец - "Тебе це може вбити" (відео: YouTube)

Кримська татарка Аліє Хаджабадінова зачарувала всіх своїм співом. Дівчина виконала народну пісню Bagcalarda Kestane.

Аліє Хаджабадінова - " Bagcalarda kestane "(відео: YouTube)

Інеса Грицаєнко продемонструвала несподіване джазове звучання одного з найпопулярніших хітів 2021 року - "Гуси". Її сестра Аліна акомпанувала на саксофоні.

Інеса Грицаєнко - "Гуси" (відео: YouTube)

Нагадаємо, дочка Костянтина Меладзе Лія розповіла про складні стосунки з дружиною свого батька Вірою Брежнєвою.

Раньше Дантес підкорив мережу романтикою з Дорофєєвою на пляжі в Мексиці.

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