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Голос. Дети: самые яркие моменты нового выпуска (видео)


Третий выпуск пятого сезона Голоса. Дети был чрезвычайно драматическим

Третий выпуск Голос Країни. Дети 2019 запомнился зрителям возвращением на шоу дочки юмориста Евгения Кошевого, появлением "юной Нади Дорофеевой", а также тем, что Джамала нашла себе "нового" 12-летнего стилиста.

Отметим, что в третий день "слепых прослушиваний" команды звездных тренеров пополнились девятью юными вокалистами: лидером стала Джамала, к которой попало пять дарований, а команда Дзидзьо и группы "Время и Стекло" пополнились двумя новыми детьми.

Голос. Дети - Варвара Кошевая (фото: Голос країни)

Так, на Голос. Дети-5 пришла 14-летняя Карина Столаба из Ивано-Франковска. Юная певица на проекте уже в третий раз, и этот год был ее последним шансом принять участие в шоу, ведь по правилам проекта, участники должны быть не старше 14 лет.

Родители поставили Карине условие: если она повернет всех трех судей, то они прекратят настаивать на получении "серьезной профессии" и дадут ей шанс на карьеру вокалистки. Юная артистка выбрала песню группы Aerosmith «Cryin» и к Карине повернулись все звездные наставники.

Голос. Дети - Джамала (фото: Голос країни)

А Позитив сравнил 14-летнюю Столабу с юной Надей Дорофеевой, когда он впервые увидел ее на сцене "Черноморских игр". Именно команду "Время и стекло" в итоге и выбрала девушка.

"Вы знаете, у меня сегодня дежавю... Я сейчас вижу и чувствую, что у нас с тобой может быть музыкальная химия", - сказал Позитив.

Голос. Дети - Карина Столаба (видео: Голос країни)

Через два с половиной года, на проект вернулась Варя Кошевая. Для девочки это вторая попытка дойти до финала и на этот раз она решительно настроена попасть в финал. Поддержать Варю на сцене пришла вся семья.

Девочка выбрала для слепых прослушиваний песню Кристины Агилеры «Fall in Line».

"Я не ожидала, что ко мне все три тренера повернутся", - сквозь слезы сказала девочка после выступления. Варя выбрала команду Джамалы.

Голос. Дети - Варвара Кошевая (видео: Голос країни)

11-летняя Елена Усенко из Белой Церкви не только хорошо поет, но и рисует. Для слепых прослушиваний выбрала песню "На стиле" и нарисовала портрет Нади Дорофеевой и Позитива.

Увы талантливая девочка не смогла развернуть кресла. А Надя Дорофеева отпускала Елену со слезами на глазах, говоря, что ненавидит моменты, когда в командах почти нет места.

А Позитив сделал Елене неожиданный подарок: "Приходи к нам на концерт, может даже споем вместе эту песню".

Голос. Дети - Елена Усенко (видео: Голос країни)

12-летний Никита Ачкасов из Киева выделяется среди сверстников тем, что помимо вокала увлекается тем, что делает сложные прически и профессиональный мейк. За такое необычное хобби Никите часто приходится терпеть насмешки сверстников.

Голос. Дети - Никита Ачкасов (фото: Голос країни)

Парень спел "Can you feel the love tonight" Элтона Джона и развернул все красные кресла. Никита выбрал команду Джамалы, которая не только пригласила его в свою команду, но и сказала, что готова записаться к мальчику на прическу.

Голос. Дети - Никита Ачкасов (видео: Голос країни)

Напомним, ранее мы писали о том, что мальчик из Грузии Александр Зазарашвили своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри проекта. Его называют вероятным победителем песенного конкурса.

Также мы писали о том, что одну из маленьких участниц проекта Голос. Дети затравили в сети когда выяснили, что она приехала на конкурс из Москвы.

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