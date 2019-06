Голос. Дети: самые яркие моменты нового выпуска (видео)

Третий выпуск Голос Країни. Дети 2019 запомнился зрителям возвращением на шоу дочки юмориста Евгения Кошевого, появлением "юной Нади Дорофеевой", а также тем, что Джамала нашла себе "нового" 12-летнего стилиста.

Отметим, что в третий день "слепых прослушиваний" команды звездных тренеров пополнились девятью юными вокалистами: лидером стала Джамала, к которой попало пять дарований, а команда Дзидзьо и группы "Время и Стекло" пополнились двумя новыми детьми.

Голос. Дети - Варвара Кошевая (фото: Голос країни)

Так, на Голос. Дети-5 пришла 14-летняя Карина Столаба из Ивано-Франковска. Юная певица на проекте уже в третий раз, и этот год был ее последним шансом принять участие в шоу, ведь по правилам проекта, участники должны быть не старше 14 лет.

Родители поставили Карине условие: если она повернет всех трех судей, то они прекратят настаивать на получении "серьезной профессии" и дадут ей шанс на карьеру вокалистки. Юная артистка выбрала песню группы Aerosmith «Cryin» и к Карине повернулись все звездные наставники.

Голос. Дети - Джамала (фото: Голос країни)

А Позитив сравнил 14-летнюю Столабу с юной Надей Дорофеевой, когда он впервые увидел ее на сцене "Черноморских игр". Именно команду "Время и стекло" в итоге и выбрала девушка.

"Вы знаете, у меня сегодня дежавю... Я сейчас вижу и чувствую, что у нас с тобой может быть музыкальная химия", - сказал Позитив.

Голос. Дети - Карина Столаба (видео: Голос країни)

Через два с половиной года, на проект вернулась Варя Кошевая. Для девочки это вторая попытка дойти до финала и на этот раз она решительно настроена попасть в финал. Поддержать Варю на сцене пришла вся семья.

Девочка выбрала для слепых прослушиваний песню Кристины Агилеры «Fall in Line».

"Я не ожидала, что ко мне все три тренера повернутся", - сквозь слезы сказала девочка после выступления. Варя выбрала команду Джамалы.

Голос. Дети - Варвара Кошевая (видео: Голос країни)

11-летняя Елена Усенко из Белой Церкви не только хорошо поет, но и рисует. Для слепых прослушиваний выбрала песню "На стиле" и нарисовала портрет Нади Дорофеевой и Позитива.

Увы талантливая девочка не смогла развернуть кресла. А Надя Дорофеева отпускала Елену со слезами на глазах, говоря, что ненавидит моменты, когда в командах почти нет места.

А Позитив сделал Елене неожиданный подарок: "Приходи к нам на концерт, может даже споем вместе эту песню".

Голос. Дети - Елена Усенко (видео: Голос країни)

12-летний Никита Ачкасов из Киева выделяется среди сверстников тем, что помимо вокала увлекается тем, что делает сложные прически и профессиональный мейк. За такое необычное хобби Никите часто приходится терпеть насмешки сверстников.

Голос. Дети - Никита Ачкасов (фото: Голос країни)

Парень спел "Can you feel the love tonight" Элтона Джона и развернул все красные кресла. Никита выбрал команду Джамалы, которая не только пригласила его в свою команду, но и сказала, что готова записаться к мальчику на прическу.

Голос. Дети - Никита Ачкасов (видео: Голос країни)

