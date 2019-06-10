Я не слабачка: дочь Кошевого "порвала" всех на "Голос. Діти" (видео)

"Голос. Діти" 2019 (фото: tsn.ua)

"Голос. Діти" дал второй шанс Варваре Кошевой

В третьем выпуске пятого сезона "Голос. Діти" приняла участие Варвара Кошевая, дочь юмориста Евгения Кошевого, одного из руководителей студии "Квартал 95". К выступлению дочери шоумена, которая уже делала попытку прорваться в финал конкурса два года назад, было приковано всеобщее внимание.

Пользователи сети, смотревшие выступление, отметили, что за прошедшее время девочка повзрослела и повысила свой уровень, как певица.

Теперь 11-летней Варваре Кошевой пророчат успех на "Голос. Діти". Девочка рассказывает, что ее целью является выход в финал. Она говорит, что много работала, чтобы добиться успеха.

"Я пришла, чтобы восстановить справделивисть, стать финалисткой. Два года я не сидела, сложа руки. А пела, пела и еще раз пела", - рассказывает девочка.

Выступление Варвары Кошевой на "Голос. Діти" (скрин: YouTube/Голос Країни)

Варя также рассказала, что папа очень сильно ее поддерживает. Другие участники Студии "Квартал 95" также записали ей видеоролики, в которых пожелали девочке удачи. Среди них Елена Кравец, Юрий Крапов, Юрий Корявченков и другие.

Родители девочки Ксения и Евгений пришли поддержать девочку - они болели за нее за кулисами.

На слепом прослушивании Варвара Кошевая исполнила песню "Fall In Line" Christina Aguilera.

"Это второй шанс показать, что я могу больше. Я просто так не сдамся", - говорит Варвара.

Выступление Варвары Кошевой на "Голос. Діти" (скрин: YouTube/Голос Країни)

К девочке повернулись все трое судей - Джамала, Дзидзьо, "Время и Стекло". В качестве звездного тренера Варвара выбрала Джамалу.

"Я вообще в шоке. Ты так выросла, я не узнала голос", - сказала Дорофеева.

Варвара сказала, что пришла на "Голос" во второй раз, чтобы показать, что она не "слабачка".

Евгений Кошевой вышел на сцену, чтобы поддержать дочку.

Выступление Варвары Кошевой на "Голос. Діти" (видео: YouTube/Голос Країни)

Отметим, что пользователи сети в комментариях под видео также отмечают, что Варвара сильно изменилась и выросла в вокальном плане.

Реально хорошо, некоторые пишут, что были лучше, но она же реально круче тех, кто не прошел...

Если бы не нервничала, порвала бы зал. Может и пройти в прямые. Успехов ей.

Ребят, вы забываете, что ей 11 лет. Все критикуют из-за ее отца, но что ей сделать? Из-за того, что папа популярный, ей дома нужно сидеть? Я считаю, что Варя на 11 лет выступила очень достойно, и она действительно выросла за два года. Умничка!

Выступление Варвары Кошевой на "Голос. Діти" (скрин комментариев: YouTube/Голос Країни)

Очень милая и приятная девочка. Достойное выступление. Безумно понравилось.

Ей тяжелее чем другим, постоянно доказывать что достойная. Молодец. Боец.

Напомним, ранее мы писали о том, что мальчик из Грузии Александр Зазарашвили своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри проекта. Его называют вероятным победителем песенного конкурса.

Также мы писали о том, что одну из маленьких участниц проекта "Голос. Діти" затравили в сети когда выяснили, что она приехала на конкурс из Москвы.