Голос. Діти: найяскравіші моменти нового випуску (видео)

Третій випуск Голос Країни. Діти 2019 запам'ятався глядачам поверненням на шоу доньки гумориста Євгена Кошового, появою "юної Наді Дорофєєвої", а також тим, що Джамала знайшла собі "нового" 12-річного стиліста.

Зазначимо, що в третій день "сліпих прослуховувань" команди зіркових тренерів поповнились дев'ятьма юними вокалістами: лідером стала Джамала, до якої потрапило п'ять дарувань, а команда Дзідзьо і гурту "Время и Стекло" поповнилися двома новими дітьми.

Голос. Діти - Варвара Кошова (фото: Голос країни)

Так, на Голос. Діти-5 прийшла чотирнадцятирічна Карина Столаба з Івано-Франківська. Юна співачка на проекті вже в третій раз, і цей рік був її останнім шансом взяти участь у шоу, адже за правилами проекту, учасники повинні бути не старше 14 років.

Батьки поставили Карині умову: якщо вона поверне всіх трьох суддів, то вони припинять наполягати на отриманні "серйозної професії" і дадуть їй шанс на кар'єру вокалістки. Юна артистка вибрала пісню групи Aerosmith «Cryin» і до Карини повернулись всі зіркові наставники.

Голос. Діти - Джамала (фото: Голос країни)

А Позитив порівняв 14-річну Столабу з юною Надєю Дорофєєвою, коли він вперше побачив її на сцені "Чорноморських ігор". Саме команду "Время і стекло" у результаті й обрала дівчина.

"Ви знаєте, у мене сьогодні дежавю... Я зараз бачу і відчуваю, що у нас з тобою може бути музична хімія", - сказав Позитив.

Голос. Діти - Карина Столаба (відео: Голос Країни)

Через два з половиною роки, на проект повернулася Варя Кошова. Для дівчинки це друга спроба дійти до фіналу і цього разу вона рішуче налаштована потрапити до фіналу. Підтримати Варю на сцені прийшла вся родина.

Дівчинка обрала для сліпих прослуховувань пісню Крістіни Агілери «Fall in Line».

"Я не очікувала, що до мене всі три тренера повернуться", - крізь сльози сказала дівчинка після виступу. Варя обрала команду Джамали.

Голос. Діти - Варвара Кошова (відео: Голос країни)

11-річна Олена Усенко з Білої Церкви не тільки добре співає, але й малює. Для сліпих прослуховувань обрала пісню "На стилі" і намалювала портрет Наді Дорофєєвої та Позитива.

На жаль, талановита дівчинка не змогла розгорнути крісла. А Надя Дорофєєва відпускала Олену зі сльозами на очах, говорячи, що ненавидить моменти, коли в командах майже нема місця.

А Позитив зробив Олені несподіваний подарунок: "Приходь до нас на концерт, може навіть заспіваємо разом цю пісню".

Голос. Діти - Олена Усенко (відео: Голос країни)

Дванадцятирічний Микита Ачкасов з Києва виділяється з однолітків тим, що окрім вокалу захоплюється тим, що робить складні зачіски і професійний мейк. Через таке незвичне хобі Микиті часто доводиться терпіти глузування однолітків.

Голос. Діти - Микита Ачкасов (фото: Голос країни)

Хлопець заспівав "Can you feel the love tonight" Елтона Джона і розгорнув всі червоні крісла. Микита обрав команду Джамали, яка не тільки запросила його в свою команду, але і сказала, що готова записатися до хлопчика на зачіску.

Голос. Діти - Микита Ачкасов (відео: Голос країни)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хлопчик з Грузії Олександр Зазарашвілі своїм неймовірним виступом змусив плакати всіх членів журі проекту. Його називають вірогідним переможцем пісенного конкурсу.

Також ми писали про те, що одну з маленьких учасниць проекту Голос. Діти зацькували в мережі, коли з'ясували, що вона приїхала на конкурс з Москви.