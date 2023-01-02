Голодна, багата і щедра кутя: коли і як готувати і чому не можна плутати
За українськими традиціями кутю готують під час Святок тричі. При чому кожного разу рецепт обрядової страви різний.
Як готувати багату, щедру і голодну кутю і до яких свят приурочена кожна зі страв - читайте в матеріалі Styler.
Коли і яку кутю готують
Ми звикли готувати кутю на Святвечір, 6 січня. Проте обрядову страву можна подавати на стіл тричі під час Святок - дванадцяти днів після свята Різдва Христового до свята Водохрещі.
Напередодні Різдва, 6 січня готують "багату" кутю, а в переддень Нового року, на Маланки 13 січня - "щедру" кутю, напередодні Водохреща, 18 січня святкується другий Святвечір і на стіл готують "голодну" кутю.
У різних регіонах України традиційними стали різні рецепти куті. Найчастіше цю Різдвяну страву готують з пшениці або рису.
В чому різниця?
Багата кутя має бути пісною, тобто в кашу не можна додавати масло. Голодну кутю зазвичай готують лише з зерна та меду, а в щедру потрібно додавати всього побільше і можна класти вершкове масло.
Річ у тім, що на різдвяний і водохресний Святвечори діють заборони: 6 січня - останній день Різдвяного посту, а 18 січня - одноденний пост.
Яку б кутю ви не готували, принцип один. Спершу треба зварити крупу до готовності, а вже потім заправляти її медом, маком, сухофруктами та додавати інші інгредієнти - узвар, олію чи масло.
Рекомендується підсмачувати крупу безпосередньо перед подаванням на стіл, адже від меду пшениця може затвердіти.
Кутю можна готувати і їсти майже весь січень (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)
Багата кутя
- Склянка пшениці
- 2 склянки води
- 0,5 склянки маку
- 100 г родзинок
- 0,5 склянки волоських горіхів
- 6 столових ложок узвару
- Сіль, цукор та мед - до смаку
Щедра кутя
- 400 г пшениці
- 200 г маку
- 100 г горіхів
- 100 г сухофруктів
- 100 г меду
- 2-3 столові ложки вершкового масла
- Цукор - до смаку
- Можна додати 1 столову ложку коньяку
Голодна кутя
- Склянка пшениці
- 3 склянки води
- 1 столова ложка соняшникової олії
- Сіль
- 2 ложки меду
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