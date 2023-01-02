ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Голодная, богатая и щедрая кутья: когда и как готовить и почему нельзя путать

Новина українською →
Понедельник 02 января 2023 18:02
Голодная, богатая и щедрая кутья: когда и как готовить и почему нельзя путать Как правильно готовить кутью (фото: instagram.com/pobutova_himiya3656)
Автор: Светлана Мащенко

По украинским традициям кутью готовят во время Святок трижды. При чем каждый раз рецепт обрядового блюда разный.

Как готовить богатую, щедрую и голодную кутью и к каким праздникам приурочено каждое из блюд – читайте в материале Styler.

Когда и какую кутью готовят

Мы привыкли готовить кутью на Святвечер, 6 января. Однако обрядовое блюдо можно подавать на стол трижды во время Святок – двенадцати дней после праздника Рождества Христова до праздника Крещения.

В канун Рождества, 6 января готовят "богатую" кутью, а в канун Нового года, на Маланки 13 января - "щедрую" кутью, накануне Крещения, 18 января празднуется второй Святвечер и на стол готовят "голодную" кутью.

В разных регионах Украины традиционными стали разные рецепты кутьи. Чаще всего это Рождественское блюдо готовят из пшеницы или риса.

В чем разница?

Богатая кутья должна быть постной, то есть в кашу нельзя добавлять масло. Голодную кутью обычно готовят только из зерна и меда, а в щедрую нужно добавлять всего побольше и можно класть сливочное масло.

Дело в том, что на рождественский и крещенский Святвечер действуют запреты: 6 января - последний день Рождественского поста, а 18 января - однодневный пост.

Какую бы кутью вы ни готовили, принцип один. Сначала нужно сварить крупу до готовности, а затем заправлять ее медом, маком, сухофруктами и добавлять другие ингредиенты - узвар, растительно или сливочное масло.

Рекомендуется добавлять в крупу остальные ингредиенты непосредственно перед подачей на стол, ведь от меда пшеница может затвердеть.

Голодная, богатая и щедрая кутья: когда и как готовить и почему нельзя путать

Кутью можно готовить и есть почти весь январь (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)

Богатая кутья

  • Стакан пшеницы
  • 2 стакана воды
  • 0,5 стакана мака
  • 100 г изюма
  • 0,5 стакана грецких орехов
  • 6 столовых ложек компота
  • Соль, сахар и мед - по вкусу

    Щедрая кутья

    • 400 г пшеницы
    • 200 г мака
    • 100 г орехов
    • 100 г сухофруктов
    • 100 г меда
    • 2-3 столовые ложки сливочного масла
    • Сахар - по вкусу
    • Можно добавить 1 столовую ложку коньяка

    Голодная кутья

    • Стакан пшеницы
    • 3 стакана воды
    • 1 столовая ложка подсолнечного масла
    • Соль
    • 2 ложки меда

    Читайте также, как приготовить традиционную украинскую кутью-дзьобанку по рецепту берегини украинской кухни.

    Кроме того, мы писали, какие главные праздники будут отмечаться в Украине в 2023 году.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Рождество кутья