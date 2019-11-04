Год без Кати: под Офисом президента установили "красную линию" (фото)

В Киеве около тысячи украинцев вышли на акцию "Год без Кати", которая посвящена памяти погибшей активистки из Херсона Екатерины Гандзюк. Под зданием офиса президента развернули плакаты, установили символическую красную линию и зажгли лампадки. На мероприятиях были замечены политики, нынешние и бывшие чиновники, а отец убитой правозащитницы и волонтера выступил с речью. Об этом в понедельник, 4 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

Также опубликованы фото и видео с акции в центре украинской столицы.

Как отметил Виктор Гандзюк, организаторы и заказчики нападения на его дочь до сих пор должным образом не наказаны. По словам мужчины, смена власти и руководства прокуратуры и СБУ не привела к действенным изменениям в расследовании резонансного убийства.

Также он добавил, что приглашал на сегодняшнее мероприятие президента Владимира Зеленского, но глава государства на акции не появился.

В руках у активистов, которые собрались под ОПУ на Банковой, 11, плакаты с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Молчание убивает", "Кто убивает активистов?" и "Мангер убийца".

Фото: акция "Год без Кати" (РБК-Украина)

Среди пришедших на мероприятие также бывшая руководительница Минздрава Украины Уляна Супрун. Экс-чиновница перед этим написала в своем Facebook, что Гандзюк убили за то, что она не боялась называть вещи своими именами, за ее "сложный характер" и принципиальность.

"Катя боролась за жизнь, а ее смерть объединила многих на борьбу с несправедливостью, кланами и преступниками во власти. Но не обязательно должен кто-то умирать, чтобы объединяться для развития нашей страны", - говорится в публикации.

Также Супрун добавила, что отношение правоохранителей к делу Гандзюк "является еще одним ярким доказательством того, что в Украине нет правоохранительной системы, которая бы защищала право и граждан".

Фото: акция "Год без Кати" (РБК-Украина)

На сегодняшней акции за порядком следили правоохранители, также присутствовали представители полиции диалога.

"Мы требуем справедливости для нашей подруги, которая погибла. Мы требуем справедливости для ее родителей и мужа, мы требуем справедливости для всех, кто погиб в нашей стране за то, что имел силу говорить правду и сопротивляться оборотням, коррупционерам, ОПГ, местным элитам и ворам, которые скрываются за званиями и погонами. Всем, кто ставит собственные интересы и деньги выше жизни человека", - говорится в сообщении организаторов акции на странице в Facebook.

В Киеве прошла акция "Год без Кати" (Видео: facebook.com/www.rbc.ua)