Рік без Каті: під Офісом президента встановили "червону лінію" (фото)

У Києві близько тисячі українців вийшли на акцію "Рік без Каті", яка присвячена пам'яті загиблої активістки з Херсона Катерини Гандзюк. Під будівлею офісу президента розгорнули плакати, встановили символічну червону лінію і запалили лампадки. На заходах були помічені політики, нинішні та колишні чиновники, а батько вбитої правозахисниці і волонтерки виступив з промовою. Про це в понеділок, 4 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

Також опубліковані фото і відео з акції в центрі української столиці.

Як зазначив Віктор Гандзюк, організатори і замовники нападу на його дочку досі належним чином не покарані. За словами чоловіка, зміна влади та керівництва прокуратури і СБУ не призвела до дієвих змін у розслідуванні резонансного вбивства.

Також він додав, що запрошував на сьогоднішній захід президента Володимира Зеленського, але глава держави на акції не з'явився.

В руках у активістів, які зібралися під ОПУ на Банковій, 11, плакати з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Мовчання вбиває", "Хто вбиває активістів?" та "Мангер вбивця".

Фото: акція "Рік без Каті" (РБК-Україна)

Серед тих, хто прийшов на захід, також колишня керівниця МОЗ України Уляна Супрун. Екс-чиновниця перед цим написала у своєму Facebook, що Гандзюк вбили за те, що вона не боялася називати речі своїми іменами, за її "складний характер" та принциповість.

"Катя боролася за життя, а її смерть об'єднала багатьох на боротьбу з несправедливістю, кланами і злочинцями у владі. Але не обов'язково повинен хтось вмирати, щоб об'єднуватися для розвитку нашої країни", - йдеться в публікації.

Також Супрун додала, що ставлення правоохоронців до справи Гандзюк "є ще одним яскравим доказом того, що в Україні немає правоохоронної системи, яка б захищала право і громадян".

Фото: акція "Рік без Каті" (РБК-Україна)

На сьогоднішній акції за порядком слідкували правоохоронці, також були присутні представники поліції діалогу.

"Ми вимагаємо справедливості для нашої подруги, яка загинула. Ми вимагаємо справедливості для її батьків і чоловіка, ми вимагаємо справедливості для всіх, хто загинув в нашій країні за те, що мав силу говорити правду і чинити опір перевертням, корупціонерам, ОПГ, місцевим елітам і злодіям, які ховаються за званнями і погонами. Всім, хто ставить власні інтереси і гроші вище за життя людини", - йдеться в повідомленні організаторів акції на сторінці в Facebook.

У Києві пройшла акція "Рік без Каті" (Відео: facebook.com/www.rbc.ua)