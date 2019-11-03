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Дело Гандзюк: родным подозреваемых передавали деньги за молчание

Новости » Общество     03.11.2019 - 16:25
Дело Гандзюк: родным подозреваемых передавали деньги за молчание
Фото: Екатерина Гандзюк.(facebook com uakateryna)

Родным подозреваемых передавали деньги от одного из подозреваемых организаторов преступления Алексея Левина

Родным подозреваемых по делу убийства Екатерины Гандзюк передавали деньги от одного из подозреваемых организаторов преступления Алексея Левина за молчание. Об этом на брифинге в воскресенье в Киеве рассказал первый заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности (СБУ) Виталий Маяков.

По его словам, финансирование родных подозреваемых по делу об убийстве Гандзюк осуществлялось по указанию Левина, который сейчас находится в международном розыске и местонахождение которого официально еще не установлено.

В СБУ рассказали, что средства поступали для того, чтобы подозреваемые молчали, однако в настоящее время финансирование пока приостановлено.

"То, что средства поступали по команде Левина, такие доказательства есть", - сказал Маяков.

Напомним, сегодня на брифинге заявили, что СБУ устанавливает возможную причастность полицейских к содействию выезда за границу организатора нападения Левина. Кроме главы Херсонского областного совета Владислава Мангера были и другие заказчики преступления.

СБУ и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатаз в деле Екатерины Гандзюк. Уголовное производство о нападении на Гандзюк передано в СБУ в ноябре 2018 года и в настоящее время следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу.

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