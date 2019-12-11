Год Белой Крысы: астролог назвал главных денежных везунчиков 2020

Гороскоп 2020 подскажет, каким знакам Зодиака в году Белой Крысы сказочно повезет с деньгами. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе указал на троих представителей зодиакального круга, финансовые дела которых в 2020 году стремительно пойдут в гору.

Стрельцы

Стрельцы в новом году откроют для себя блестящие финансовые перспективы. 2020 год - идеальное время для организации собственного дела, а также для перемены сферы деятельности. Тем не менее Павел Глоба советует быть внимательнее при оценке своих возможностей и не верить пустым обещаниям. Бесплатный сыр - только в мышеловке. Стрельцам стоит тщательно проверить все варианты, прежде чем решаться на кардинальные шаги.

Раки

Раков денежное везение ждет в средине года. Причем это станет для них абсолютным сюрпризом. Представители знака могут рассчитывать на взлет по карьерной лестнице или солидную прибавку к заработной плате. Это придаст Ракам новый стимул стремиться и усердней работать. Павел Глоба советует прислушаться к советам опытных коллег. А тем Ракам, которые давно хотят сменить род деятельности, астролог советует сделать это весной.

Тельцы

Представителям этого знака денежная удача улыбнется в средине осени. Астролог рекомендует держать нос по ветру - выгодное предложение о сотрудничестве может возникнуть совершенно ниоткуда. Также Павел Глоба не советует Тельцам давать в долг крупные сумы - отдавать будут тяжело и долго. А лучшим временем испытать судьбу в лотерее, по мнению астролога, является февраль.