Go_A высказались о победе в Нацотборе на Евровидение 2020

Евровидение 2020 стартует в середине мая этого года. На популярном музыкальном конкурсе Украину будет приставлять електрофолк-группа Go_A, которая в финале Нацотбора получила максимальные шесть баллов от жюри и от зрителей.

Музыканты и вокалистка Go_A завили, что они благодарны всем тем, кто отдал за них свой голос. Они подчеркнули, что заниматься музыкой – это самое большое счастье для них, и теперь у группы появится больше времени и возможности, чтобы делать музыку.

"Теперь у нас будет больше сил работать над собой, потому что нас слышат", – сказала вокалистка группы Go_A.

Она также отметила, что группа теперь просто обязана своим творчеством отблагодарить зрителей за большое доверие представлять Украину на Евровидении 2020, которое пройдет Нидерландах.

Стоит отметить, что на большой сцене группа GO_A дебютировала в 2012 году с песней "Коляда". Песня появилась в соцсетях и получила позитивные отклики. Группа в своей музыке сочетает танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк.

В 2016 году GO_A выпустили свой первый альбом, который получил название "#Ідиназвук", и занял первые чарты на украинских радиостанциях. Через год они записали совместный трек "Щедрый вечер" с украинской певицей Катей Chilly.

За свое время существования группа стали участниками большого количества украинских музыкальных фестивалей.