Go_A висловилися про перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2020

Євробачення 2020 стартує в середині травня цього року. На популярному музичному конкурсі Україну буде приставляти електрофолк-гурт Go_A, яка у фіналі Нацвідбору отримала максимальні шість балів від журі і від глядачів.

Музиканти і вокалістка Go_A завили, що вони вдячні всім тим, хто віддав за них свій голос. Вони підкреслили, що займатися музикою – це найбільше щастя для них, і тепер у гурту з'явиться більше часу і можливості, щоб робити музику.

"Тепер у нас буде більше сил працювати над собою, тому що нас чують", – сказала вокалістка гурту Go_A.

Вона також зазначила, що гурт тепер просто зобов'язаний своєю творчістю віддячити глядачів за велику довіру представляти Україну на Євробаченні 2020, яке пройде Нідерландах.

Варто зазначити, що на великій сцені гурт GO_A дебютувала в 2012 році з піснею "Коляда". Пісня з'явилася в соцмережах і отримала позитивні відгуки. Гурт в своїй музиці поєднує танцювальний біт, африканські барабани і етнічний фольк.

В 2016 році GO_A випустили свій перший альбом, який отримав назву "#Ідиназвук", і зайняв перші чарти на українських радіостанціях. Через рік вони записали спільний трек "Щедрий вечір" з українською співачкою Катею Chilly.

За свій час існування гурт став учасником великої кількості українських музичних фестивалів.