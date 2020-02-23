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Украина выбрала представителя на Евровидение: как изменились прогнозы букмекеров

STYLERТелешоу    23.02.2020 - 13:51
Украина выбрала представителя на Евровидение: как изменились прогнозы букмекеров
Евровидение 2020 (фото: УНИАН)

На Евровидение 2020 Украина опустилась в рейтинге букмекеров

На конкурсе Евровидение 2020 Украина по прогнозам букмекеров займет 21 место. После финала Нацотбора на Евровидение 2020 Украина продолжила снижение в таблице букмекеров. За ночь наша страна потеряла еще одну позицию.

Победа фолк-группы GO_A в Нацотборе на Евровидение 2020 опустила позиции Украины на песенном конкурсе до 21 места. Об этом свидетельствуют рейтинги букмекеров, опубликованные на сайте eurovisionworld.com.

Наиболее резкое падение случилось после того, как стали известны имена шести финалистов Нацотбора, когда Украина опустилась на 20 строчку. Лидером у букмекеров является представитель Литвы, группа The Roop, которая выступит на конкурсе с песней On Fire. Второе место - у Италии и певца Diodato с балладой Fai rumore. Третья позиция у Швеции, еще не выбравшей своего конкурсанта.

Четвертое место по прогнозам букмекеров достанется участнику Roxen из Румынии. Топ-5 лидеров песенного конкурса замыкает представитель из России. Всего на Евровидение в этом году отправится 41 участник.

Украина выбрала представителя на Евровидение: как изменились прогнозы букмекеровУкраина выбрала представителя на Евровидение: как изменились прогнозы букмекеровУкраина выбрала представителя на Евровидение: как изменились прогнозы букмекеров

Стоит отметить, что в Украине букмекеры прогнозировали победу в Нацотборе на Евровидение группе TVORHCI и KHAYAT.

Провал TVORCHI и уверенная победа GO-A: чем запомнился финал Нацотбора на Евровидение 2020
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