Go_A вернулись с Евровидения 2021: музыкантов встречали аплодисментами и песнями

В воскресенье, 23 мая, украинская группа Go_A вернулись с Евровидения 2021, на котором заняла пятое место со своей песней "Шум". В аэропорту "Борисполь" артистов встречали журналисты и поклонники.

Поклонники встречали группу с плакатами, цветами, флагами и песнями. Правда из-за карантинных ограничений внутрь их не пустили, и они ожидали на улице.

Участники группы признались, что устали, но находятся под впечатлением от конкурса. Музыканты отметили, что очень ценят то, что зрители отдали им второе место.

"Да, мы действительно немного уставшие, но довольные, классная поездка. Мы делаем музыку для людей, и то, что мы сделали, было круто!" - заявила группа.

Go_A признались, что на Евровидении 2021 подружились с победителем группой Måneskin. Возможно, они даже споют вместе. У украинцев много творческих планов, и в этом году они хотят всех удивить.

Солистка группы Екатерина Павленко рассказала, что первым дело по приезду домой хочет обнять своего кота. При этом ее желание сбылось быстрее, потому что домашнего любимца привезли в аэропорт.

Go_A вернулись с Евровидения 2021 (видео: YouTube)