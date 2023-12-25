Гнила та неїстівна. У магазині покупцям продали зіпсовану індичку перед Різдвом (фото)

Усе м'ясо зіпсувалися

Зіпсоване м'ясо придбали в магазинах "Asda", "Aldi", "Tesco" та "Sainsbury's". Усі користувачі, які повідомили про це, здійснили покупку напередодні Різдва. Діставши м'ясо з морозильної камери, виявили, що воно не годиться для приготування.

На світлинах у соцмережах видно, що на м'ясі є плями сірого кольору. Відомо, що ціла індичка коштувала 13,60 фунтів стерлінгів, тобто 648 гривень.

Термін придатності індички становить лише два дні. Натомість в магазині її продавали з 19 по 28 грудня.

Покупцям продали гниле м'ясо індички перед Різдвом (фото: dailymail.co.uk)

Ось, як користувачі відреагували на це:

"Asda, Різдво офіційно зіпсовано. Купував це раніше, і воно гниле. Пахне зовсім огидно".

"Шокує, як можна продати щось тухле, а потім змушувати людей хвилюватися, де придбати ще одну індичку, коли часу до свята обмаль".

"Здається, ми їмо курку на Різдво".

"Щойно розгорнув м'ясо, щоб підготувати все на завтра, і воно просто смердить. М'ясо тухле. Різдвяна вечеря? Це буде не зовсім так, як ми планували".

"Щойно пішли готувати індичку на завтра, а вона гнила! Вітання "Sainsbury's".

"Щойно перевірив свою індичку, яку я привіз 20 числа (термін придатності до 27 числа), і вона слизька! Мене ледь не вирвало від запаху! Абсолютно огидно!"

Реакції від супермаркету не було навіть після численних скарг покупців.

Як вибрати свіже м'ясо в магазині

Звертайте увагу на такі показники якості: