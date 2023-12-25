Гнила та неїстівна. У магазині покупцям продали зіпсовану індичку перед Різдвом (фото)

Напередодні Різдва у Великій Британії люди придбали свіжу індичку, проте за кілька днів м'ясо зіпсувалося та почало гнисти. Така ситуація сталася у всіх покупців однієї мережі магазинів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на авторитетне британське видання Daily Mail.
Зіпсоване м'ясо придбали в магазинах "Asda", "Aldi", "Tesco" та "Sainsbury's". Усі користувачі, які повідомили про це, здійснили покупку напередодні Різдва. Діставши м'ясо з морозильної камери, виявили, що воно не годиться для приготування.
На світлинах у соцмережах видно, що на м'ясі є плями сірого кольору. Відомо, що ціла індичка коштувала 13,60 фунтів стерлінгів, тобто 648 гривень.
Термін придатності індички становить лише два дні. Натомість в магазині її продавали з 19 по 28 грудня.
Покупцям продали гниле м'ясо індички перед Різдвом (фото: dailymail.co.uk)
Ось, як користувачі відреагували на це:
Реакції від супермаркету не було навіть після численних скарг покупців.
Звертайте увагу на такі показники якості:
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