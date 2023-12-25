Гнилая и несъедобная. В магазине покупателям продали испорченную индейку перед Рождеством (фото)

В канун Рождества в Великобритании люди приобрели свежую индейку, однако через несколько дней мясо испортилось и начало гнить. Такая ситуация произошла у всех покупателей одной сети магазинов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетное британское издание Daily Mail.
Испорченное мясо приобрели в магазинах "Asda", "Aldi", "Tesco" и "Sainsbury's". Все пользователи, сообщившие об этом, совершили покупку в канун Рождества. Достав мясо из морозильной камеры, обнаружили, что оно не годится для приготовления.
На фотографиях в соцсетях видно, что на мясе есть пятна серого цвета. Известно, что целая индейка стоила 13,60 фунтов стерлингов, то есть 648 гривен.
Срок годности индейки составляет всего два дня. В магазине ее продавали с 19 по 28 декабря.
Покупателям продали гнилое мясо индейки перед Рождеством (фото: dailymail.co.uk)
Вот как пользователи отреагировали на это:
Реакции от супермаркета не последовало даже после многочисленных жалоб покупателей.
Обратите внимание на следующие показатели качества:
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