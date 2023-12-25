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Гнилая и несъедобная. В магазине покупателям продали испорченную индейку перед Рождеством (фото)

В Британии продавали испорченную индейку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В канун Рождества в Великобритании люди приобрели свежую индейку, однако через несколько дней мясо испортилось и начало гнить. Такая ситуация произошла у всех покупателей одной сети магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетное британское издание Daily Mail.

Все мясо испортилось

Испорченное мясо приобрели в магазинах "Asda", "Aldi", "Tesco" и "Sainsbury's". Все пользователи, сообщившие об этом, совершили покупку в канун Рождества. Достав мясо из морозильной камеры, обнаружили, что оно не годится для приготовления.

На фотографиях в соцсетях видно, что на мясе есть пятна серого цвета. Известно, что целая индейка стоила 13,60 фунтов стерлингов, то есть 648 гривен.

Срок годности индейки составляет всего два дня. В магазине ее продавали с 19 по 28 декабря.

Покупателям продали гнилое мясо индейки перед Рождеством (фото: dailymail.co.uk)

Вот как пользователи отреагировали на это:

  • "Asda, Рождество официально испорчено. Покупал это раньше, и оно гнилое. Пахнет совсем отвратительно".
  • "Шокирует, как можно продать что-то тухлое, а потом заставлять людей волноваться, где приобрести еще одну индейку, когда времени до праздника мало".
  • "Кажется, мы едим курицу на Рождество".
  • "Только что развернул мясо, чтобы подготовить все на завтра, и оно просто воняет. Мясо тухлое. Рождественский ужин? Это будет не совсем так, как мы планировали".
  • "Только что пошли готовить индейку на завтра, а она гнила! Привет "Sainsbury's".
  • "Только что проверил свою индейку, которую я привез 20 числа (срок годности до 27 числа), и она скользкая! Меня чуть не вырвало от запаха! Абсолютно отвратительно!"

Реакции от супермаркета не последовало даже после многочисленных жалоб покупателей.

Как выбрать свежее мясо в магазине

Обратите внимание на следующие показатели качества:

  • цвет разреза. Свинина должна быть красно-розовой, баранина - коричнево-красной, телятина - беловато-розовой, мясо крупного рогатого скота - красным, а курицы - розовым.
  • внешнее состояние. На мясе не должно быть кровоподтеков, посторонних пятен или слизи. Такой продукт нельзя покупать.
  • запах должен быть приятным с легким молочным оттенком. Если слышите посторонний запах или он вам просто не нравится, лучше воздержаться от покупки.
  • упругость. На свежем мясе образуется быстро выравнивающаяся ямка.
  • жир. Цвет жира и жировых прожилок должен быть белым или кремовым, если говорить о баранине. Желтый жир может свидетельствовать о низком качестве продукта и опасности потребления.

 

Раньше мы рассказывали, что произойдет с организмом, если вы перестанете есть мясо.

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