Що станеться з вашим тілом, якщо ви перестанете їсти м'ясо

Ні для кого не секрет, що добре збалансована рослинна дієта має безліч переваг для здоров'я. Зрештою, хто може сперечатися з тим, що їсти більше фруктів та овочів - розумний вибір?

Що буде, якщо повністю виключити м'ясо зі свого раціону, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).

Що буде, якщо ви відмовитеся від м'яса

Хоча рослинна дієта може допомогти вам краще спати, покращити здоров'я серця і зміцнити мікробіом, також можливо, що ви відчуєте себе менш енергійним і будете позбавлені деяких важливих поживних речовин. Якщо ви думаєте повністю виключити м'ясо, птицю та рибу зі свого раціону, прочитайте, як ваш організм, швидше за все, відреагує.

Ваша енергія

З одного боку, перехід на поживну, багату на овочі дієту може допомогти вам відчути себе більш енергійним, оскільки ви замінюєте оброблені продукти тваринного походження, такі як бекон і м'ясні делікатеси, на цілісні продукти, такі як горіхи та насіння.

Але є одна проблема. Видалення продуктів тваринного походження з тарілки також означає, що ви можете втратити певні поживні речовини. Візьмемо, наприклад, залізо. Хоча ця важлива поживна речовина присутня у рослинних продуктах, таких як шпинат та соєві боби, у вигляді негемового заліза, вона більш біодоступна, коли вона надходить із тварин (як у формі гема, так і у формі негемового заліза), згідно з даними Національної медичної бібліотеки США.

Ось чому так важливо включати до свого раціону достатню кількість заліза. Основна його функція - це перенесення кисню по всьому організму, що дозволяє вашим клітинам виробляти енергію.

"Низький рівень заліза може призвести до хронічної втоми, випадання волосся, запаморочення, слабкості, головного болю, блідості шкіри та прискореного серцебиття", - повідомила Марія Пенья, доктор медичних наук, доцент кафедри медицини, ендокринології, діабету та захворювань кісток у школі Ікан.

Здоров'я вашого кишечника

Якщо ви відчуваєте, що в наші дні здоров'я кишечника керує світом здоров'я, ви не помиляєтесь.

Згідно статті Nutrients, опублікованій у липні 2019 року, склад кишкового мікробіома має значення, оскільки бактерії, що мешкають у товстому кишечнику, відіграють важливу роль у вашому здоров'ї.

"М'ясо, особливо червоне м'ясо та оброблене м'ясо, може сприяти запаленню кишечника, що, у свою чергу, змінює корисні бактерії і може призвести до проблем із травленням, таким як запор та здуття живота", - кажуть вчені.

Вживання овочів має протилежний ефект. Було виявлено, що вегетаріанські дієти (а також дієти у середземноморському стилі) позитивно змінюють мікробіом кишечника, як передбачає дослідження, опубліковане у вересні 2018 року.

Дослідники припускають, що виключивши м'ясо і рибу зі свого раціону, ви, швидше за все, збільшите споживання протизапальних рослинних продуктів, багато з яких містять корисні для кишечника пребіотики і пробіотики.

Ваш сон та настрій

Вживання великої кількості рослин може поліпшити самопочуття. Високий вміст ізофлавонів у дієті, багатій на рослини, може бути відповідальним за поліпшення якості сну.

Ізофлавони - це рослинні сполуки, які переважно містяться в соєвих бобах, і, згідно з дослідженням, опублікованим у грудні 2015 року в журналі Nutrition Journal, люди, які дотримувалися дієти, багатої на ізофлавони, покращували якість сну і навіть зменшували симптоми депресії.

Наповнення тарілки фруктами та овочами, крім сої, також може покращити ваш настрій. За цим зв'язком стоїть кілька потенційних механізмів, але один з них пов'язаний з тим фактом, що дієти, що складаються в основному з м'яса, птиці та риби, можуть містити велику кількість арахідонової кислоти, запального поліненасиченого омега-6 жиру.