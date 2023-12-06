Голландський м'ясний рулет: відміна страва для святкового столу

Голландський рулет може стати як окрасою вашого святкового столу, так і стравою на щодень. Він простий у приготуванні, але здивує вас смаком, ніжністю та насиченістю. А ваші рідні будуть у захваті від такої цікавої альтернативи.

Як готувати голландський м'ясний рулет, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Прості рецепти ".

Що вам знадобиться

Фарш з яловичини - 1 кг

Хліб 180 г

Молоко 250 г

Сіль до свого смаку

Чорний перець (мелений) до свого смаку

Мускатний горіх - 0,25 ч. ложки

Коріандр - 0,5 ч. ложки

Зелена цибуля - 30 г

Твердий сир - 150 г

Яйця - 3 шт.

Панірувальні сухарі - 2 ст. ложки

Вода - 50 мл

Лавровий лист - 1 шт.

Чорний перець горошком - 3 шт.

Соняшникова олія - до свого смаку

Цибуля - 1 шт.

Як приготувати голландський рулет

Щоб рулет вийшов дуже соковитим, його необхідно готувати на подушці з цибулі. Також рекомендуємо на дно форми для запікання влити воду та додати лавровий лист та запашний перець для аромату.

Хліб нарізаємо кубиками та заливаємо їх молоком. Розминаємо хліб, перетворюючи його на кашку.

Промиваємо зелену цибулю і подрібнюємо її. Натираємо на дрібній тертці твердий сир. Додаємо сир та зелену цибулю до хліба.

Всипаємо сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх та мелений коріандр. Добре все перемішуємо. Додаємо яйця і всипаємо панірувальні сухарі. Знову все добре перемішуємо.

Робимо суміш (скриншот)

У готову суміш викладаємо фарш та розмішуємо до однорідної маси.

Очищаємо цибулю, нарізаємо четвертинками. Викладаємо на дно форми, змащене олією. Мокрими руками формуємо з фаршу два великих рулети. Викладаємо їх у форму на цибулю.

Формуємо рулети (скриншот)

Вливаємо у форму воду. Додаємо горошинки запашного перцю та лавровий лист. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 60 хвилин.

Готовий рулет ріжемо на порції та подаємо з гарніром до столу.