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Глобальное потепление уже наступило: климатологи показали подтверждение

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 22:26
Глобальное потепление уже наступило: климатологи показали подтверждение
Глобальное потепление (коллаж: РБК-Украина)

Глобальное потепление привело к существенному повышению среднемесячной температуры во всем мире

Первые последствия глобального потепления были зафиксированы в Европе, Центральной Азии, Сибири, а также над Западной Антарктидой. Там климатологи проводили замеры температуры в течение всего февраля. Сопоставив данные с прошедшими годами оказалось, что февраль 2020 оказался самым теплым в истории.

Февраль 2020 года стал самым теплым февралем за все годы наблюдения на глобальном и региональном уровнях. Об этом сообщает сайт Climate Change Service.

Температуры выше средних, были зафиксированы на большой территории, которая охватывает большую часть Европы, Сибири и Центральной Азии, а также над Западной Антарктидой.

Отмечается, что прошедшая зима (2019 - 2020 годы) была самой теплой за всю историю Европы. Средняя температура здесь была почти на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015 - 2016 года.

Климатическая ситуация в мире достигла критической отметки, в частности через деятельность человека. От изменения климата страдают не только флора и фауна, но и сами жители Земли. Поэтому экологи и ученые из разных стран мира призывают лидеров немедленно принять активные меры. Также ученые предлагают свои альтернативные решения для улучшения ситуации.

Напомним, что на планете исчезнет половина песчаных пляжей. Ученые сделали такой прогноз из-за экологической катастрофы.

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Новости Украины глобальное потеплениеэкологическая катастрофа
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