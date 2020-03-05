На планете исчезнет половина песчаных пляжей: ученые бьют тревогу

Песчаные пляжи под угрозой исчезновения из-за климата (коллаж РБК-Украина)

Из-за глобального потепления на Земле разрушаются песчаные пляжи

Глобальное потепление способно существенно изменить береговые линии во всем мире из-за исчезновения почти половины песчаных пляжей на нашей планете. Согласно данным ученых из исследовательского центра Европейской комиссии, значительная часть находящихся под угрозой песчаного побережья находится в густонаселенных районах.

Немалая часть песчаных пляжей Земли уже разрушаются, и эта ситуация может усугубиться в связи с изменением климата, отмечают авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Песчаные пляжи занимают более трети мировой береговой линии и имеют высокую социально-экономическую ценность, связанную с отдыхом, туризмом и экосистемными услугами. Также пляжи являются связующим звеном между сушей и океаном, обеспечивая защиту побережья от морских штормов и циклонов. Однако наличие песчаных пляжей не может считаться само собой разумеющимся, поскольку они постоянно меняются, обусловленные метеорологическими, геологическими и антропогенными факторами.

В своем исследовании ученые показывают, что окружающие тренды в динамике береговой линии в сочетании с рецессией в прибрежной зоне, вызванной повышением уровня моря, могут привести к едва ли не полному исчезновению почти половины песчаных пляжей мира к концу столетия.

Умеренное снижение загрязнений ископаемым топливом может предотвратить 40% отступления от береговой линии.

В прогнозируемой динамике береговой линии преобладает повышение уровня моря для большинства песчаных пляжей, но в некоторых регионах эрозивной тенденции противодействуют аккреционные изменения окружающей береговой линии (например, в бассейне Амазонки, Восточной и Юго-Восточной Азии и северной части тропического Тихого океана).

Как сообщалось ранее, в Государственном агентстве водных ресурсов заявили о резком обмелении в Украине рек и водохранилищ из-за аномальной осени и зимы 2019-2020 годов. Так, впервые за 120 лет страна оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение в использовании воды.

Также мы писали, что возможная засуха из-за недостатка воды в реках может стать серьезным вызовом для Украины. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, такой теплой и бесснежной зимы в стране давно не было.