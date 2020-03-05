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Глобальне потепління вже настало: кліматологи показали підтвердження

STYLERЖиття    05.03.2020 - 22:26
Глобальне потепління вже настало: кліматологи показали підтвердження
Глобальне потепління (колаж: РБК-Україна)

Глобальне потепління призвело до суттєвого підвищення середньомісячної температури у всьому світі

Перші наслідки глобального потепління були зафіксовані у Європі, Центральній Азії, Сибіру, а також над Західною Антарктидою. Там кліматологи проводили заміри температури протягом всього лютого. Зіставивши дані з минулими роками виявилося, що лютий 2020 виявився найтеплішим в історії.

Лютий 2020 року став найтеплішим лютим за всі роки спостереження на глобальному і регіональному рівнях. Про це повідомляє сайт Climate Change Service.

Температури вище середніх, були зафіксовані на великій території, яка охоплює більшу частину Європи, Сибіру і Центральної Азії, а також над Західною Антарктидою.

Наголошується, що минула зима (2019 - 2020 роки) була найтеплішою за всю історію Європи. Середня температура була майже на 1,4 градуса Цельсія вище, ніж у попередню найбільш теплу зиму 2015-2016 року.

Кліматична ситуація у світі досягла критичної позначки, зокрема через діяльність людини. Від зміни клімату страждають не тільки флора і фауна, але й самі жителі Землі. Тому екологи та науковці з різних країн світу закликають лідерів негайно вжити активних заходів. Також вчені пропонують свої альтернативні рішення для поліпшення ситуації.

Нагадаємо, що на планеті зникне половина піщаних пляжів. Вчені зробили такий прогноз через екологічну катастрофу.

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Новини України глобальное потеплениеэкологическая катастрофа
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