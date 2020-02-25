В Украине кардинально изменится климат: эксперт озвучил страшный прогноз

В Украине кардинально изменится климат (Коллаж РБК-Украина)

Эксперт рассказал, чем грозит Украине изменения климата

Климат в Украине сильно изменится из-за глобального потепления, которое наблюдается на всей планете. Зима в нашей стране выдалась без снега, осень была теплая. Все эти факторы очень повлияют на будущий урожай. Такое мнение высказал эксперт и агроклиматолог. Говорить о катастрофе для урожая еще рано, главное теперь, чтобы не было температурных скачков весной.

"Погода будет неустойчивой, нас ожидают перемещения циклона нескольких атмосферных фронтов. Это очень хорошо, потому что все эти образования с пара несут осадки, а нам осадки важные в любом виде: снег, дождь, роса, туман", - рассказала Татьяна Адаменко ТСН.

По словам фермера Александра Чубака, в 2020 году нас ждет неурожай по яровым культурам.

"Какие бы дожди не были, сделать запас зимней влаги они уже не смогут, урожай будет ниже", - отметил он.

Специалисты отмечают, что есть и хорошая новость, что в связи с отсутствием осадков, на Волыни впервые за 120 лет не будет наводнений.

Как мы ранее сообщали, погодные условия в наступившем 2020 году в Украине приведут к новым температурным рекордам и увеличат количество аномалий.