Глобальное потепление: ученые сделали важное заявление

Глобальное потепление поможет победить бактерия (коллаж: РБК-Украина)

Глобальное потепление и климатические изменения можно замедлить с помощью бактерии Madseniana

Глобальное потепление можно предотвратить с помощью бактерии, которая способна разлагать промышленные отходы. Открытие, сделанное учеными Корнелльского университета, поможет замедлить климатические изменения и сделать планету более чистой.

Исследователи из Корнелльского университета (США) обнаружили новый вид бактерий, обитающих в почве, которые способны разрушать органические вещества, в том числе химические вещества, вызывающие рак, которые выделяются при сжигании угля, газа, нефти и отходов, сообщает пресс-служба университета.

Эти бактерии относятся к новому виду Madseniana, который принадлежит роду Paraburkholderia. Бактерии этого рода известны своей способностью разлагать ароматические соединения. А некоторые его виды могут образовывать корневые "клубни", которые фиксируют атмосферный азот.

Исследовав гены рибосомальной РНК бактерии Madseniana, ученые получили генетическое доказательство того, что перед ними - уникальный вид. Исследуя бактерию, они заметили, что Madseniana особенно искусна в расщеплении ароматических углеводородов, которые составляют лигнин, основной компонент растительной биомассы и органического вещества почвы. Ароматические углеводороды также содержатся в токсичных ПАУ (полиароматические углеводороды).

Это означает, что недавно найденные бактерии могут сыграть важную роль в круговороте углерода в почве. Поняв, как бактерии расщепляют углерод, исследователи смогут найти ключ к устойчивости почвы и смогут предсказывать будущее глобального климата.

Напомним, что глобальное потепление может привести к проблемам со здоровьем у мужчин.