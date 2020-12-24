GlobalMoney могут исключить из Ассоциации платежных систем из-за скандала с "АЛЛО"

"АЛЛО" подозревают в выводе денег покупателей на электронные кошельки

Также представитель УАПС высказал сомнение относительно добропорядочности украинских правоохранителей

В Украинской Ассоциации платежных систем (УАПС) заявили, что исключат GlobalMoney из состава своих участников, если информация о ее пособничестве в схеме ритейлера "АЛЛО" по выводу денег покупателей на электронные кошельки и уклонению от уплаты налогов подтвердится.

"Мы беспокоимся о репутации. Мы живем в правовом государстве, и если будут установлены факты, естественно, за этим последует исключение из ассоциации", — заявили в Украинской Ассоциации платежных систем.

При этом представитель УАПС высказал сомнение относительно добропорядочности украинских правоохранителей.

"Вы прекрасно знаете, что пишут в интернете, и кто пишет. И сколько стоит, чтобы о вас написали что-то плохое. И сколько стоит открыть уголовное дело, правильно? Мы же все живем в Украине. Мы сейчас говорим о "ста долларах", которые занесли, чтобы открыть уголовное дело. Или о чем?" — заявили в Ассоциации.

Как известно, платежная система GlobalMoney является участником Украинской Ассоциации платежных систем с ноября 2017 года. УАПС декларирует одной из своих главных задач "совершенствование взаимодействия негосударственного и государственного секторов по вопросам противодействия платежным и другим финансовым правонарушением".

Скандал вокруг компаний GlobalMoney и "АЛЛО" разгорелся на прошлой неделе, когда в офисы и на склады последней пришли с обысками представители Государственной фискальной службы и Офиса генерального прокурора. Силовики не называли компанию, в которой провели обыск, но журналист Евгений Плинский отметил, что работники прокуратуры обнаружили на фотографиях коды товаров, которые впоследствии были подчищены на сайте "АЛЛО", что подтверждают скриншоты и кэш браузера.

Вскоре в СМИ также был обнародован чек из "АЛЛО", подтверждающий, что компания переводила деньги своих покупателей на электронный кошелек GlobalMoney, и фактически они приобретали у ритейлера не товар, а электронные деньги, которые, в отличие от электронной и бытовой техники, не облагаются НДС. Кроме того, что представители "АЛЛО" не уведомляли об этом покупателя, они также не идентифицировали отправителя денег, как требует принятый в апреле 2020-го закон о финмониторинге.