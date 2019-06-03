Зеленский подшутил над супругой на глазах у публики (видео)

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой пришел на концерт MONATIK'а на НСК "Олимпийский". Соответствующее видео с президентом Украины на стадионе опубликовал ресурс InfoResis.

Когда Зеленский приветствовал с балкона заметивших его зрителей, Елена Зеленская также решила помахать публике. Президент увидел это и дал ей "пять". Такая милая шутка позабавила как зрителей, так и пользователей сети.

Отметим, что на президенте были надеты футболка, джинсы и спортивная обувь.

Зеленский подшутил над женой на "Олимпийском" (видео: YouTube/InfoResis)

В комментариях некоторые пользователи сети упрекают президента Украины за то, что тот отдыхает в то время, когда в стране война и гибнут шахтеры. Впрочем, многие называют его "первым народным президентом, которого искренне приветствует народ".

"Очень ответственное дело! Ходит на концерт, пока вся страна в жо*е..." - написал один из пользователей.

"А вы сами, наверное, уже пять лет в трауре ходите, развлекательные каналы не включаете, музыку не слушаете. У нас же война, ежедневно потери, не так ли?" - ответил ему другой комментатор.

"Война войной, а шоу по расписанию", - сиронизировал еще один юзер.





Зеленский подшутил над женой на Олимпийском (скрин: YouTube/InfoResis)

Заметим, что впервые начали говорить о посещении Зеленским концерта Монатика на НСК "Олимпийский" еще зимой 2018 года.

Напомним, Владимир Зеленский побывал на концерте Дмитрия Монатика в субботу, 1 июня. Кроме президента на "Олимпийском" присутствовали около 50 тысяч зрителей.

Также сообщалось, что экс-президент Петр Порошенко остроумно ответил на заявление совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира - бизнес-партнера президента Владимира Зеленского - относительно "языкового закона".

Ранее мы также писали о том, что во Львове Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой.