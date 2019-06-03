Тролль уровня 100500: Порошенко "взорвал" сеть ответом по "языковому закону" (видео)

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал слова бизнес-партнера Зеленского

Петр Порошенко ответил на заявление совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира - бизнес-партнера президента Владимира Зеленского - относительно "языкового закона". Бывший глава государства в ходе съезда партии "Европейская солидарность" высказал мнение, что данный закон мешает "Кварталу" продавать фильмы в РФ.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице экс-президента, и пост вызвал огромное количество комментариев в сети относительно этого вопроса.

Фото: скриншот

"Разношерстная команда, ее многочисленные представители наговорили достаточно для того, чтобы понять, какие дополнительные вызовы сейчас стоят перед народом и перед страной. Достаточно посмотреть, что буквально вчера в социальных сетях широко обсуждался интервью политического партнера и бизнес партнера президента. Мол, закон о языке - "отменить"; квоты на украинскую музыку, радио и телевидение - "отменить", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что все это просто мешает "Кварталу" продавать фильмы в Россию.

"Если уж так хочется продавать - продавайте на украинском. Пусть учат", - заключил Порошенко.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Пользователи сети живо отреагировали на заявление экс-президента, и в своих комментариях исходят от собственных политических предпочтений, однако большинство из них - поддерживает украинский язык как государственный:

Государственный язык должен быть один. А на каком я с соседями буду общаться - это по барабану;

У меня много вопросов и претензий к Порошенко, но "Рошен" зарегистровован в Украине и платит налоги в Украине, а "Квартал 95" зарегистрирован на Кипре и налоги платит где-то там. Сейчас о языке: я так называемый русскоговорящий украинец, так произошло, что родной язык мы изучали с 4-го класса 2 раза в неделю, но после этих выборов принципиально начал общаться на родном украинском языке, ибо только это свидетельствует о наличии нации и страны...

Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko

Потролил вату, молодец...

Благодаря нашему президенту наконец это свершилось, хотя закон о языке еще Кравчуку нужно было приять, не было бы этой проблемы;

Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko

Украинский язык сделала сама Украина государственным. И это особенно важно. Это язык земли украинской, это язык дедов и отцов, это язык победы и единства. Другого пути уже нет в Украине. Не возможно изменить ни свою землю, ни свою нацию, ни свой язык. Государства Украина - язык государственный украинский;

Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko

Как ни странно - во всем мире делается именно так. Покупай и дублируй коким нужно...

Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko

Вот скажите только честно, ну разве Порох не прав!? Ну хотите продавать - продай. Мы англоязычные фильмы нормально смотрим с переводом, российские фильмы тоже (я не смотрю, так просто брезгую этим де**мом). И пусть покупают, переводят и смотрят. Мне нравится закон о языке, почему я должен уступать кому-то в этом?

Троль level 100500...

Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщалось, ранее, директор ООО "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что переговоры с РФ об окончании войны на Донбассе является хорошей идеей, а также озвучил свое мнение относительно того, что при желании можно договориться с Путиным.

Напомним, что инициативу относительно референдума о диалоге Украины с Россией ранее озвучил глава АПУ Андрей Богдан, и она вызвала в обществе огромный резонанс. После этого Зеленский заявил, что таких переговоров не будет. Однако о сих пор время от времени идея эта поднимается.