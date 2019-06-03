Тролль уровня 100500: Порошенко "взорвал" сеть ответом по "языковому закону" (видео)

Порошенко прокомментировал слова бизнес-партнера Зеленского
Петр Порошенко ответил на заявление совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира - бизнес-партнера президента Владимира Зеленского - относительно "языкового закона". Бывший глава государства в ходе съезда партии "Европейская солидарность" высказал мнение, что данный закон мешает "Кварталу" продавать фильмы в РФ.
Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице экс-президента, и пост вызвал огромное количество комментариев в сети относительно этого вопроса.
Фото: скриншот
"Разношерстная команда, ее многочисленные представители наговорили достаточно для того, чтобы понять, какие дополнительные вызовы сейчас стоят перед народом и перед страной. Достаточно посмотреть, что буквально вчера в социальных сетях широко обсуждался интервью политического партнера и бизнес партнера президента. Мол, закон о языке - "отменить"; квоты на украинскую музыку, радио и телевидение - "отменить", - заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что все это просто мешает "Кварталу" продавать фильмы в Россию.
"Если уж так хочется продавать - продавайте на украинском. Пусть учат", - заключил Порошенко.
Видео: facebook.com/petroporoshenko
Пользователи сети живо отреагировали на заявление экс-президента, и в своих комментариях исходят от собственных политических предпочтений, однако большинство из них - поддерживает украинский язык как государственный:
Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko
Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko
Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko
Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko
Скрин комментариев: facebook.com/petroporoshenko
Как сообщалось, ранее, директор ООО "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что переговоры с РФ об окончании войны на Донбассе является хорошей идеей, а также озвучил свое мнение относительно того, что при желании можно договориться с Путиным.
Напомним, что инициативу относительно референдума о диалоге Украины с Россией ранее озвучил глава АПУ Андрей Богдан, и она вызвала в обществе огромный резонанс. После этого Зеленский заявил, что таких переговоров не будет. Однако о сих пор время от времени идея эта поднимается.