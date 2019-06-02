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Зеленского заметили на "Олимпийском": что происходит (видео)

STYLERПерсоны    02.06.2019 - 16:52
Зеленского заметили на "Олимпийском": что происходит (видео)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимира Зеленского сняли на видео зрители на стадионе

Владимир Зеленский пришел на концерт MONATIK'а на НСК "Олимпийский" в субботу, 1 июня. Видео появления президента Украины на стадионе опубликовало издание "Буквы".

Зрители, присутствующие на концерте сняли, как Владимир Зеленский проходит вверх по рядам. Он поприветствовал заметивших его зрителей.

На президенте были надеты футболка, джинсы и спортивная обувь.

К слову, кроме Владимира Зеленского на концерт Дмитрия Монатика на НСК "Олимпийский" пришло еще 50 тысяч зрителей.

Зеленский посетил концерт MONATIK'а на Олимпийском (видео: YouTube/Буквы)

Ранее мы писали о том, что во Львове Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой.

А также сообщали о том, что популярный украинский ведущий потроллил президента Украины за шаурму.

К слову, недавно Владимир Зеленский опубликовал милые фото с семьей. Фотосессию президент посвятил Международному дню защиты детей.

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