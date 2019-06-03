Зеленський пожартував над дружиною на очах у публіки (відео)

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прийшов на концерт MONATIK'а на НСК "Олімпійський". Відповідне відео з президентом України на стадіоні опублікував ресурс InfoResis.

Коли Зеленський вітав з балкона глядачів, які його помітили, Олена Зеленська також вирішила помахати публіці. Президент побачив це і дав їй "п'ять". Такий милий жарт потішив як глядачів, так і користувачів мережі.

Зазначимо, президент був вдягнений у футболку, джинси і спортивне взуття.

Зеленський пожартував над дружиною на "Олімпійському" (відео: YouTube/InfoResis)

В коментарях деякі користувачі мережі дорікають президенту України за те, що той відпочиває в той час, коли в країні війна і гинуть шахтарі. Втім, багато хто називає його "першим народним президентом, якого щиро вітає народ".

"Дуже відповідальна справа! Ходить на концерт, поки вся країна в жо*і..." - написав один з користувачів.

"А ви самі, напевно, вже п'ять років в жалобі ходите, розважальні канали не вмикаєте, музику не слухаєте. У нас же війна, щодня втрати, чи не так?" - відповів йому інший коментатор.

"Війна війною, а шоу за розкладом", - зіронізував ще один юзер.





Зеленський пожартував над дружиною на Олімпійському (скрін: YouTube/InfoResis)

Зауважимо, що вперше почали говорити про відвідування Зеленським концерту Монатіка на НСК "Олімпійський" ще взимку 2018 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський побував на концерті Дмитра Монатіка у суботу, 1 червня. Крім президента на "Олімпійському" були присутні близько 50 тисяч глядачів.

Також повідомлялося, що екс-президент Петро Порошенко дотепно відповів на заяву співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра - бізнес-партнера президента Володимира Зеленського - щодо "мовного закону".

Раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.