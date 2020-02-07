ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В глазах безнадега: в частном зверинце под Харьковом голодают животные

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 09:42
В глазах безнадега: в частном зверинце под Харьковом голодают животные
Под Харьковом погибают животные (Коллаж РБК-Украина)

Под Харьковом от голода погибают львы, пантера, медведи и тигр

В Харьковской области обнаружили частный зоопарк, в котором голодают животные. Неравнодушные люди сообщили о животных в Ассоциацию зоозащитных организаций Украины и на место выехали волонтеры.

Они обнаружили на частной базе под Харьковом животных, которые содержатся в клетках с цементным полом. Животные в жутком состоянии, кормят их раз в неделю.

"На территории базы недалеко от Харькова мы обнаружили в вольерах с цементным полом: 5 медведей (2 из них гималайские), 2 львов, одинокого тигра, такую же пантеру, двух пеликанов (в вольере с пустым бассейном и наполовину пустым ведром с тухлой водой), баранов в загоне без сена, фазанов и куропаток. Животные действительно измучены, апатичны, в глазах безнадега", - рассказала вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова.

Она отметила, что ни в одном из вольеров пищи волонтеры не обнаружили. Руководство базы от общения отказалось, но пообещали отдать добровольно животных.

Единственное, как они смогли объяснить ситуацию, это то, что сейчас не сезон, трудные времена и помощь в кормлении животных очень нужна.

Зооволонтеры попросили помощи на питание животных, а также ищут машины и места для нового дома, где будут о них заботиться.

В Киеве бросили на произвол судьбы тигров: история получила радостный финал По улицам Киева второй месяц разгуливает лось: фото и видео
Новости Украины животныеЗверизоопарк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь