В очах безнадія: у приватному звіринці під Харковом голодують тварини

Під Харковом гинуть тварини (Колаж РБК-Україна)

Під Харковом від голоду гинуть леви, пантера, ведмеді і тигр

В Харківській області виявили приватний зоопарк, в якому голодують тварини. Небайдужі люди повідомили про тварин в Асоціацію зоозахисних організацій України та на місце виїхали волонтери.

Вони виявили на приватній базі під Харковом тварин, які утримуються в клітках з цементною підлогою. Тварини в страшному стані, годують їх раз на тиждень.

"На території бази недалеко від Харкова ми виявили у вольєрах з цементною підлогою: 5 ведмедів (2 з них гімалайські), 2 левів, самотнього тигра, таку ж пантеру, двох пеліканів (у вольєрі з порожнім басейном і наполовину порожнім відром з тухлою водою), баранів в загоні без сіна, фазанів і куріпок. Тварини дійсно змучені, апатичні, в очах безнадія", - розповіла віцепрезидент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.

Вона зазначила, що ні в одному з вольєрів їжі волонтери не виявили. Керівництво бази від спілкування відмовилося, але пообіцяли віддати добровільно тварин.

Єдине, що вони змогли пояснити ситуацію, це те, що зараз не сезон, важкі часи і допомога в годуванні тварин дуже потрібна.

Зооволонтери попросили допомоги на харчування тварин, а також шукають машини та місця для нового будинку, де будуть піклуватися про них.