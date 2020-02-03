Нашествие мышей: школьники в Луцке ловят грызунов руками и выбрасывают в окно

Нашествие мышей в Луцке (Коллаж РБК-Украина)

Лицей в Луцке облюбовали мыши, которые носятся по кабинетам

В Луцке, в здании лицея №3, школьники ловили руками мышей, которые свободно перемещались по классам учебного заведения. Дети сняли на видео, как ловят грызунов руками и выбрасывают их в окно. Кроме того, мыши настолько не боятся людей, что сами залезают в школьные рюкзаки.

Как отмечается в сюжете местного телеканала "Аверс", 30 января, дети зафиксировали на камеры четыре грызуна, которые спокойно перемещались по этажам и кабинетам.

Директор лицея в комментарии для журналистов отметил, что в 2020 году без грызунов никак нельзя, так как этот год по восточному календарю – год Мыши.

"Понятно, что это все шутки. Когда обнаружили эту ситуацию, то взяли мышеловки и выловили их", - рассказал Виктор Савчук и добавил, что от отравленного зерна в школе отказались, чтобы потом не искать, куда мышка забилась и откуда воняет.

А вот дети совсем не рады, что мышей отловили. Видео развлечений с грызунами они разместили в социальных сетях и встали на защиту мышей. Они пишут в комментариях, что мыши совершенно безобидные и с ними процесс обучения стал намного веселее.

Нашествие мышей в лицее Луцка