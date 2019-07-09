Главу Офиса президента Андрея Богдана лишили зарплаты: в чем дело

Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины, а также остальные помощники, работали в мае и июне бесплатно. Выяснилось, что им, в отличии от президента Владимира Зеленского, зарплату просто не начисляли. Об это пишут "Українські новини".

Владимир Зеленский за май 2019 года заработал 12,7 тысяч гривен и при этом ему не начисляли премий и добавок. За июнь зарплата новоизбранного президента Зеленского составила 28 тысяч гривен, из которых был уплачен налог в размере 5,5 тысяч гривен.

Как сообщается в официальном ответе Государственного управления делами, Андрею Богдану, а также остальным работникам Офиса президента, зарплата за май и июнь не начислялась.

"Заработная плата руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И., первому заместителю руководителя Офиса президента Трофимову С. В. и заместителям руководителя Офиса президента Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. и Гончаруку А. В. в мае и июне 2019 года не начислялась", - указано в документе.

Отмечается также, что Андрей Богдан был назначен в Администрацию президента 21 мая. С 25 июня он был переведен в Офис президента. Однако зарплата ему не начислялась ни в Администрации президента, ни в Офисе президента.

Кроме того, на заседании Кабинета министров 26 июня установили размер окладов для сотрудников Офиса, и его глава будет получать – 18 тысяч гривен в месяц, а заместители – 15-16 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа первая президентская зарплата Зеленского.

А также рассказывали о том, что Андрей Богдан назвал сумму своей зарплаты и отметил, что это немного меньше, чем у президента.