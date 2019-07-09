Главу Офісу президента Андрія Богдана позбавили зарплати: у чому справа

Андрій Богдан, глава Офісу президента України, а також інші помічники, працювали в травні і червні безкоштовно. З'ясувалося, що їм, на відміну від президента Володимира Зеленського, зарплату просто не нараховували. Про це пишуть "Українські новини".

Володимир Зеленський за травень 2019 року заробив 12,7 тисяч гривень і при цьому йому не нараховували премій і добавок. За червень зарплата новообраного президента Зеленського склала 28 тисяч гривень, з яких був сплачений податок у розмірі 5,5 тисячі гривень.

Як повідомляється в офіційній відповіді Державного управління справами, Андрію Богдану, а також іншим працівникам Офісу президента, зарплата за травень і червень не нараховувалася.

"Заробітна плата керівника Офісу президента України Богдану А. В., першому заступнику керівника Офісу президента Трофимову С.. та заступникам керівника Офісу президента Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Р., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. і Гончаруку А. В. в травні і червні 2019 року не нараховувалася", - зазначено в документі.

Відзначається також, що Андрій Богдан був призначений в Адміністрацію президента 21 травня. З 25 червня він був переведений в Офіс президента. Проте заробітна плата йому не нараховувалася ні в Адміністрації президента, ні в Офісі президента.

Крім того, на засіданні Кабінету міністрів 26 червня встановили розмір окладів для працівників Офісу, і його голова буде отримувати 18 тисяч гривень на місяць, а заступники – 15-16 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названа перша президентська зарплата Зеленського.

А також розповідали про те, що Андрій Богдан назвав суму своєї зарплати і зазначив, що це трохи менше, ніж у президента.