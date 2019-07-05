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Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 09:56
Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)
Зеленский посетил Ниагарский водопад (Коллаж РБК-Украина)

Фото Зеленского и Богдана вызвало неоднозначную реакцию в сети

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Канаде, после всех запланированных официальных мероприятий, решил немного отдохнуть. Вместе с главой своего Офиса и супругой он посетил Ниагарский водопад. Соответствующее фото появилось на странице Андрея Богдана в социальной сети Facebook.

На снимке, который сделан в Ниагара-Фолс у Ниагарского водопада, изображен Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)

Скриншот фото (facebook.com/Андрей Богдан)

Пользователи сети неоднозначно восприняли фотографию. Некоторые порадовались, что новоизбранный президент Украины находит время для отдыха, что должно позитивно сказаться на его самочувствии. А некоторые категорически раскритиковали Зеленского и высказали мнение, что в то время, когда гибнут украинские военные, выставлять такие фотографии – неуместно.

  • Привезите презентик, камушек. Спасибо!
  • Серьезное достижение украинской дипломатии.
  • Осторожно там, господа!
  • Пока на Донбассе гибнут украинцы, вы ездите по миру, делая бессмысленные заявления, забыв, что в вашей стране война! Удивительные люди! Желаю вам появления в ваших душах совести!
  • Набирайтесь сил! У вас очень много дел!
  • Атмосферное фото!
  • Семья! Как не крути!
  • Круто! Горжусь нашим президентом, первой леди и всей командой!
  • Все на выезде, кто за главного остался?

Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)

Скриншот комментариев (facebook.com/Андрей Богдан)

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская расстроила своим образом в Канаде.

А также мы рассказывали о том, что у Зеленского оконфузились из-за визита в Канаду.

Зеленский так ничего и не сделал для освобождения моряков, - ОПЗЖ У Зеленского оконфузились из-за визита в Канаду: сеть подхватила "троллинг" (фото)
Новости Украины Владимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяАндрей Богдан
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