Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад (фото)

Фото Зеленского и Богдана вызвало неоднозначную реакцию в сети
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Канаде, после всех запланированных официальных мероприятий, решил немного отдохнуть. Вместе с главой своего Офиса и супругой он посетил Ниагарский водопад. Соответствующее фото появилось на странице Андрея Богдана в социальной сети Facebook.
На снимке, который сделан в Ниагара-Фолс у Ниагарского водопада, изображен Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и глава Офиса президента Андрей Богдан.
Скриншот фото (facebook.com/Андрей Богдан)
Пользователи сети неоднозначно восприняли фотографию. Некоторые порадовались, что новоизбранный президент Украины находит время для отдыха, что должно позитивно сказаться на его самочувствии. А некоторые категорически раскритиковали Зеленского и высказали мнение, что в то время, когда гибнут украинские военные, выставлять такие фотографии – неуместно.
Скриншот комментариев (facebook.com/Андрей Богдан)
Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская расстроила своим образом в Канаде.
А также мы рассказывали о том, что у Зеленского оконфузились из-за визита в Канаду.