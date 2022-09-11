Главные качества самодостаточной женщины: как их распознать

Женщины часто не могут найти ответ на этот вопрос и часто путают любовь к себе с заботой о себе. На самом деле самодостаточность и любовь к себе воплощается в некоторых твердых позициях и взглядах на жизнь.

Самодостаточность у любого человека появляется с годами. Многие часто слышать фразу о том, что нужно полюбить себя и задаются вопросом, а как же выглядит эта любовь к самому себе?

По каким признакам видно, что женщина самодостаточна и уважает себя - читайте ниже.

Чувство собственной важности, высокая самооценка, любовь к себе и самодостаточность - это все термины, которые пересекаются в характере женщине. Но все эти понятия - разные. Так какие же есть признаки самодостаточности у женщины?

Она не связывается с теми, кому это не нужно

Женщины часто вступают в отношения с теми, кому они на самом деле безразличны. Они готовы терпеть унижения, готовы идти за любимым на край света и жертвуют собой ради другого человека. И чаще всего результатом становится обесценивание самой себя.

Самодостаточная женщина отказывается от общения с теми, с кем ей точно не по дороге. Она не будет тратить время и энергию на отношения без будущего, быстро почувствует неуважительное отношение со стороны партнера и не станет бегать за тем, кому она не нужна.

Она не терпит

Женщины часто становятся жертвами абьюзеров, хамов, лентяев, мужчин-алкоголиков. И они терпят, ждут какого-то чуда, пытаются спасти ситуацию, отношения, семью. Только не себя саму.

Им кажется, что нужно просто переждать плохие времена, пытаться своим теплом и вниманием что-то разбудить в мужчине. И самый печальный вариант - они ждут, когда мужчина разведется.

И такие отношения тянутся годами, а женщина в них - несчастна и часто сама этого не понимает. Такие браки не распадаются только лишь благодаря ее усилиям, а дети вырастают в атмосфере непонимания и отсутствия любви между родителями.

Самодостаточная женщина знает, что отношения в первую очередь - это свобода. Для нее самой и ее партнера. Никто никого и ничего не терпит, никто никого ни в чем не ограничивает. Отношения, брак и все, что в них есть - только лишь по обоюдному желанию.

Поэтому, женщина, которая уважает себя, не станет ждать и терпеть. Она будет рядом только с тем, кто действительно нужен ей и кому нужна она сама. С кем ей будет хорошо, легко и с кем она будет счастлива.

Она не идет на поводу у общества

Пора выходить замуж, выбрать работу, рожать детей, нельзя надевать это платье в твоем возрасте, зачем тебе татуировки, как ты могла постричься так коротко - знакомый список вопросов каждой женщине.

Общество часто навязывает собственные правила о том, когда и в каком возрасте нужно устраивать свою жизнь, как одеваться, какое получать образование и даже самовыражаться.

Но все эти попытки подстроиться под нормы общества и удовлетворить ближайших родственников и друзей приводит чаще всего к неудовлетворенности в жизни.

Кому-то будет нормально выйти замуж в 35 лет или даже в 60, кто-то решает сменить имидж после развода, еще и кардинально. Зачем подстраиваться под чье-то мнение, если это ваша собственная жизнь?

Самодостаточная женщина живет так, как ей хочется. И если у нее в приоритете пятое высшее образование, курсы вождения в 60 лет, платья мини розового цвета и татуировка дракона - это ее личное дело.