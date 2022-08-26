6 признаков того, что вы готовы к новым отношениям

Чувствовать любовь и дарить ее другому человеку - это природная потребность человека. Практически у каждого есть мечта - встретить того, с кем захочется делиться личным, планировать жизнь и ею наслаждаться.

Психолог Юлия Медведева рассказала, как понять, что вы готовы к новым отношениям.

По словам специалиста, люди в желании отыскать родную душу, часто идеализируют действительность. Они наделяют партнера нереалистическими ожиданиями и не в состоянии увидеть собственные недостатки. Этому сильно мешает завышенная планка.

"На самом деле построить отношения может только то, кто внутренне готов к изменчивости любви и понимает, что танго всегда танцуют двое", - объясняет Юлия Медведева.

Психолог назвала критерии, которые помогут понять, что вы уже готовы к новым чувствам и к новым отношениям.

Вы завершили прошлые отношения

Не вздрагиваете от сообщений, не плачете в подушку от сожаления, не таите обид на бывшего партнера и не вынашиваете планы мести.

Вы выбираете себя

Вы научились и готовы открыто заявлять о своих границах и не дадите себя в обиду. Не будете терпеть абьюз, газлайтинг и конечно же, физическое насилие.

Вы осознали свои слабости и недостатки

Готовы работать над собой и воспринимаете конструктивную критику без истерик.

Вы не планируете решать личные вопросы за счет партнера

Вы понимаете, что за собственное счастье отвечаете самостоятельно. Никто другой, даже тот идеальный принц/принцесса из ваших грез, не должны кружить вас 24/7. Он - не all inclusive.

Вы ищете партнера для себя

Не на радость маме и не на зависть подругам или друзьям, а лично для себя. Поэтому обращаете внимание на личные качества человека, его характер, потенциал. И можете пресечь любую критику вашего выбора.

Вы верите в любовь

И это самое главное. Иначе, зачем это все?