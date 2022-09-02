Эти 5 фраз выдают человека, который сильно отстал от современного мира: типичные ретрограды

Отличить современного человека от ретрограда обычно не так уж и сложно. Хватает буквально 10 минут общения и все становится понятно. Но не торопитесь делать выводы, так как типичный ретроград - это не тот, кто не дружит с современными технологиями. Ретрограды отличаются своими взглядами на жизнь и убеждениями.

Главная цель девушки - выйти замуж побыстрее

Эта фраза из серии "родить ребенка к 30" или в "твоем возрасте это уже неприлично". Почему-то ретрограды уверенны, что все женщины мечтают получить статус жены и чем быстрее, тем лучше. Ну, а потом, конечно же - растить детей, варить борщ и сидеть дома.

На самом деле, большинство женщин мечтает не о замужестве, а есть много и не толстеть (шутка).

Для современных девушек замужество и брак - не самоцель, а всего лишь способ найти свое счастье. И они прекрасно понимают, что нужно учиться, работать, строить карьеру и не зацикливаться только на семье и быте.

Женщины, так же как и мужчины, могут быть добытчицами в семье, защитницами страны и в современном мире все больше женщин понимает, что до рождения детей нужно подготовить грунт и встать на ноги. А это - получить образование и построить карьеру. Поэтому сейчас дамы ставят штамп в паспорте лет на 10 позже своих мам и бабушек.

Приличные люди не делают тату и не носят пирсинг

В качестве аргумента обычно звучит, что с пирсингом и тату не возьмут на приличную работу, замуж, наколки делают только заключенные и дополнительные дырки делают девушки непристойного поведения. Из той же оперы - "с таким цветом волос ничего добиться нельзя" и так далее. Список подобных высказываний бесконечный и все они сводятся к тому, что безупречный внешний вид должен стать залогом успеха.

В современном мире тату есть у защитников страны, у директоров крупных и уважаемых компаний, наличие пирсинга совершенно не отображается на квалификации и объеме знаний. И даже бородатые дяди-байкеры с наколками имеют ученые степени и преподают в университетах.

А уж мастера тату-салонов могут предоставить шикарные портфолио своих работ, где среди клиентов есть музыканты, художники, спортсмены, врачи, кандидаты наук и другие, уважаемые и успешные люди.

Нельзя верить информации в интернете

Интернет теперь стал прочной частью нашей жизни, и мы с каждым годом все больше интегрируем в облачные системы. Сейчас у нас там есть документы, вся необходимая информация и конечно же - новости.

Нужно признать, что не весь контент полезен и правдив, так как многие сайты и порталы создают так называемый шок-контент, который привлекает и обманывает. Там проводят сомнительные розыгрыши, попадаются мошенники и используют тексты для манипуляций и пропаганды.

Однако у всех государственных институций теперь есть собственные сайты, страницы в социальных сетях. И это часто помогает решить множество задач за пару минут, минуя километровые очереди и ожидание.

Счастье в деньгах

Или в их количестве. Но и это утверждение часто выдает ретроградов. Отрицать важность финансового успеха было бы сложно, так как деньги помогают решить множество проблем и открывают двери. И даже банально - деньги помогают существовать, есть и одеваться.

Между понятием богатство и счастье прослеживаются взаимосвязи, но поставить знак равенства между ними нельзя. Участники одного волонтерского движения провели интересный эксперимент.

Молодые парни на велосипедах должны были преодолеть дистанцию 57 км. По дороге они должны были найти чек-пойнты, которые бы обменивались на деньги. Чем ближе был финиш - тем больше денег было у участников. Но вот радости от них у них не было, так как потратить свои деньги они не могли - магазины были или закрыты, или в них не было пищи и воды.

Так что не всегда деньги приносят счастье. И это могут подтвердить те, кто одиноко тоскует в своих крутых загородных домах.

Лучшая жизнь - за границей

Это выражение тянется еще со времен Советского Союза, когда люди знали о жизни за границей только по рассказам. Казалось, что там вау и круто, и можно достичь небывалых высот, получить признание и заработать много денег.

Но по факту, добиваться всего своим трудом нужно в любой стране. Суровая реальность в том, что для достижения успеха недостаточно просто приехать в красивую страну.

Нужно учиться, самосовершенствоваться, а еще и изучать язык, культуру и правила той страны, которая вас приняла. В своей профессии нужно быть отличным профессионалом. И если всего этого нет - то шансы достичь успеха минимальные.

А люди, которые не привыкли лениться, могут достичь успеха и в собственной стране. И без дополнительных затрат на изучение языка, законов и правил другой страны.