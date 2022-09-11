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Головні якості самодостатньої жінки: як їх розпізнати

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Неділя 11 вересня 2022 18:40
Головні якості самодостатньої жінки: як їх розпізнати Фото: Які риси характеру є у самодостатньої жінки (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Самодостатність у будь-якої людини з'являється з роками. Багато часто чути фразу про те, що потрібно полюбити себе і задаються питанням, а як же виглядає ця любов до самого себе?

Жінки часто не можуть знайти відповідь на це питання і часто плутають любов до себе з турботою про себе. Насправді самодостатність і любов до себе втілюється в деяких твердих позиціях і поглядах на життя.

За якими ознаками видно, що жінка самодостатня і поважає себе - читайте нижче.

Почуття власної важливості, висока самооцінка, любов до себе і самодостатність - це все терміни, які перетинаються в характері жінки. Але всі ці поняття - різні. Так які ж є ознаки самодостатності у жінки?

Вона не зв'язується з тими, кому це не потрібно

Жінки часто вступають у стосунки з тими, кому вони насправді байдужі. Вони готові терпіти приниження, готові йти за коханим на край світу і жертвують собою заради іншої людини. І найчастіше результатом стає знецінення самої себе.

Самодостатня жінка відмовляється від спілкування з тими, з ким їй точно не по дорозі. Вона не буде витрачати час і енергію на стосунки без майбутнього, швидко відчує неповажне ставлення з боку партнера і не стане бігати за тим, кому вона не потрібна.

Вона не терпить

Жінки часто стають жертвами абьюзерів, хамів, ледарів, чоловіків-алкоголіків. І вони терплять, чекають якогось дива, намагаються врятувати ситуацію, стосунки, сім'ю. Тільки не себе саму.

Їм здається, що потрібно просто перечекати погані часи, намагатися своїм теплом і увагою щось розбудити в чоловікові. І найсумніший варіант - вони чекають, коли чоловік розлучиться.

І такі стосунки тягнуться роками, а жінка в них - нещасна і часто сама цього не розуміє. Такі шлюби не розпадаються тільки лише завдяки її зусиллям, а діти виростають в атмосфері нерозуміння і відсутності любові між батьками.

Самодостатня жінка знає, що стосунки в першу чергу - це свобода. Для неї самої і її партнера. Ніхто нікого і нічого не терпить, ніхто нікого ні в чому не обмежує. Стосунки, шлюб і все, що в них є - тільки за обопільним бажанням.

Тому, жінка, яка поважає себе, не стане чекати та терпіти. Вона буде поруч тільки з тим, хто дійсно потрібен їй і кому потрібна вона сама. З ким їй буде добре, легко і з ким вона буде щаслива.

Вона не йде на поводі у суспільства

Пора виходити заміж, вибрати роботу, народжувати дітей, не можна надягати це плаття у твоєму віці, навіщо тобі татуювання, як ти могла постригтися так коротко - знайомий список питань кожній жінці.

Суспільство часто нав'язує власні правила про те, коли та в якому віці потрібно влаштовувати своє життя, як одягатися, яке здобувати освіту і навіть самовиражатися.

Але всі ці спроби підлаштуватися під норми суспільства і задовольнити найближчих родичів і друзів призводить найчастіше до незадоволеності в житті.

Комусь буде нормально вийти заміж в 35 років або навіть в 60, хтось вирішує змінити імідж після розлучення, ще й кардинально. Навіщо підлаштовуватися під чиюсь думку, якщо це ваше власне життя?

Самодостатня жінка живе так, як їй хочеться. І якщо у неї в пріоритеті п'ята вища освіта, курси водіння в 60 років, сукні міні рожевого кольору і татуювання дракона - це її особиста справа.

До речі, раніше ми писали про те, які ознаки вказують на те, що ви готові до нових відносин.

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